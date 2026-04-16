Scott Bessent y Edgar Amador: minerales críticos

A través de sus redes y un día después de ocurrida, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, informó de su reunión con el secretario de Hacienda de México, Edgar Amador.

Publicó en la red X un breve comentario y la fotografía en la que aparecen respaldados con la bandera nacional de cada país.

Bessent destacó que la conversación giró en torno al Plan de Acción Estados Unidos-México sobre Minerales Críticos.

El mismo que firmaron el pasado 4 de febrero (2026), en Washington, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard y el representante Comercial de EU (USTR), Jamieson Greer.

Ambos países se comprometieron entonces a trabajar en un plazo inicial de 60 días para desarrollar políticas y mecanismos comerciales coordinados que mitiguen vulnerabilidades en las cadenas de suministro de minerales críticos, esenciales para tecnologías como baterías, electrónicos, energías renovables y defensa.

El objetivo central es fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro en América del Norte.

Aunque el anuncio coincidió con la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos, México fue el primero en firmar.

Bessent dijo que platicó con Amador también, sobre las perspectivas del proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que ya está en marcha. El titular de las finanzas públicas de México fue recibido por Bessent como parte de los encuentros que tuvo con sus homólogos de varios países.

Es el segundo encuentro entre los funcionarios. El primero también ocurrió durante las reuniones del FMI-BM en Washington el 23 de abril del 2025.

Es positivo que el secretario de Hacienda se reúna con el secretario del Tesoro de EU.

Las reuniones de alto nivel son indispensables. Veremos si en los próximos días Amador informa en México sobre lo que conversaron. Tal vez será hasta que pueda acudir a las conferencias mañaneras en Palacio Nacional. Veremos.

Magnicharters, en picada

La línea aérea Magnicharters tiene que acreditar su solvencia financiera, de lo contrario el gobierno le revocará en definitiva su título de concesión y el Certificado de Operador Aéreo (AOC).

La aerolínea, tiene que presentar, en breve (el plazo se conoce oficialmente), un plan que garantice el cumplimiento de las condiciones necesarias para operar de manera segura. El plazo límite se lo impuso la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

La autoridad señaló que ante la falta de capacidad financiera identificada, se detectó que esto podría representar un riesgo para la seguridad operacional.

Todo indica que Magnicharters anda volando bajo y prácticamente está en picada.

¿En algún momento, el gobierno mexicano tomará medidas para que ya no sigan replicándose los casos de empresas aéreas fallidas? Veremos.

Facilita Fincen, liquidación de CI Banco

A casi un año de las delicadas y no comprobadas acusaciones en contra de CI Banco y otras dos instituciones financieras mexicanas, con las que las condenó a extinción, la noticia es que la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Fincen) permitirá la recuperación de recursos de CI Banco para que el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), encabezado por Gabriel Limón González, pueda realizar su liquidación.

Fincen exceptúa la aplicación de las medidas que restringen las transferencias de fondos que involucran a CI Banco para que el seguro de depósito mexicano los incorpore al proceso de liquidación de la institución bancaria y los destine al cumplimiento de sus obligaciones.

El IPAB –que sólo confirmó la noticia– podrá continuar con el proceso de liquidación con el propósito de salvaguardar los derechos de los usuarios del sistema financiero.

Atisbos

El North Capital Meridian Diplomacy Forum es un encuentro de alto nivel organizado en Washington, D.C., por el Meridian International Center y la U.S.-Mexico Foundation.

En reciente reunión, quedó claro que ante la tensión geopolítica y los cambios en el paradigma económico mundial, la integración energética en Norteamérica es prioridad.

Se requiere alinear sistemas, coordinar inversiones y expandir la infraestructura transfronteriza, para reducir las dependencias externas.

A esas conclusiones llegaron en el North Capital Meridian Diplomacy Forum, que reunió en Washington a actores relevantes de México como Ana María Aguilar del Consejo Mexicano de Negocios, Altagracia Gómez del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (Caderr), a Valeria Moy del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y a directivos de empresas como Sempra Infraestructura, Visa y BanCoppel.

Señalaron que previo a la revisión del T-MEC, es necesario avanzar en la articulación del gas, la electricidad e infraestructura para alcanzar una economía más sólida y autosuficiente.