T-MEC, segunda ronda bilateral, en México

Viene la segunda ronda de conversaciones bilaterales rumbo a la revisión del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC).

Se celebrarán en México, encabezadas por Jamieson Greer, representante Comercial de Estados Unidos, quién, además, se reunirá con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para abordar temas económicos bilaterales relevantes, con énfasis en acciones coordinadas.

Específicamente, revisarán acciones conjuntas para reducir la dependencia de América del Norte de otras regiones, así como medidas para impulsar la generación de empleo y proteger la industria en ambos países.

Como ha ocurrido desde antes y durante las negociaciones entre los gobiernos de ambos países, se registran fuertes presiones desde distintos sectores empresariales y de grupos de legisladores estadounidenses hacia su propio gobierno.

La mayoría para que Estados Unidos presione a México en torno a temas sectoriales y cada vez más frecuentemente en relación con los cambios en el sistema judicial mexicano.

También se han registrado manifestaciones de apoyo de grupos de empresas y sectores productivos de Estados Unidos en favor del mantenimiento y reforzamiento del T-MEC.

En México es notable el ánimo positivo del equipo negociador encabezado por Marcelo Ebrard, quien se ha mostrado confiado en que de entrada será posible eliminar los aranceles unilaterales que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos a nuestro país.

La ruta de negociación que ha destacado el secretario de Economía es la de aumentar la integración comercial entre México y Estados Unidos y sustituir las importaciones de otras regiones.

El funcionario mexicano ha tomado como propia la intención de reducir la dependencia de Estados Unidos y México, en sectores clave.

Greer ha dicho con todas sus letras que Estados Unidos no quiere que México se convierta en un hub para productos exportados desde Vietnam o China.

En el más alto nivel del gobierno de Estados Unidos, mantienen la prioridad de definir un marco de coordinación en torno a los minerales críticos, para el que México ya firmó un plan y el secretario de Hacienda, Edgar Amador, ya conversó con el secretario del Tesoro, Scott Bessen.

De entre quienes presionan al gobierno de Estados Unidos destacan 41 senadores que firmaron una carta en la que piden a Greer abordar las barreras comerciales pendientes con México en la revisión del T-MEC.

Exigen hacer cumplir plenamente los términos existentes del acuerdo, frenar las prácticas desleales y abordar las barreras comerciales pendientes que perjudican a la agricultura estadounidense.

Aunque al mismo tiempo reconocen los “numerosos beneficios” del T-MEC, entre los que destaca el hecho de que Estados Unidos se ha convertido en el mayor exportador agrícola del mundo con ventas al exterior por 176 mil millones de dólares al cierre del 2024, piden garantías para que el acuerdo se mejore en favor de aquél país.

Esta segunda ronda de negociaciones entre México y Estados Unidos tendrá mayor grado de dificultad

Los equipos de ambas naciones buscarán eliminar las barreras arancelarias, en el caso de México y no arancelarias en el caso de Estados Unidos.

Intentarán llegar a acuerdos en materia de reglas de origen.

De una exitosa revisión depende, marcadamente, que México registre un mayor volumen de inversiones y en consecuencia alcance una mayor tasa de crecimiento.

Y de los aspectos de gobernanza interna y su eventual revisión con Estados Unidos, en el contexto de las conversaciones sobre el T-MEC, dependerá el grado de avance en las negociaciones. Veremos.

ATISBOS

***Al mismo tiempo de que el gobierno asegura que la inflación “está contenida” dentro del rango histórico de los últimos 20 años, alrededor de 60 industriales y empresarios se reunieron ayer por la tarde en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum para analizar el Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic) para fortalecer el acuerdo de mantener el precio de la canasta básica en 910 pesos.

***En la Bolsa Mexicana de Valores presidida por Marcos Martínez celebraron el primer campanazo conmemorativo de los cinco billones de pesos en activos alcanzados por la industria de fondos de inversión en México, en la que participaron alrededor de 17 millones de clientes. La Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, encabezada por Alvaro García Pimental ha impulsado con fuerza a esta industria.