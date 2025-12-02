Cuadro básico en Farmacias Bienestar

Presentaron el programa de trato preferencial a casi 18 millones de adultos mayores, pues en las clínicas y hospitales del IMSS-Bienestar habrá una farmacia exclusiva para ellos, con un cuadro básico para de los medicamentos más frecuentes para atender sus padecimientos.

El problema es el cuadro básico de las Farmacias Bienestar. Hay derechohabientes que necesitan medicamentos para padecimientos crónicos y tienen que comprarlos porque sus clínicas y hospitales no se los surten.

Los cuadros básicos, quizá por razones presupuestales, no suelen adquirir medicamentos especializados que son caros. En este, como en tantos programas oficiales, tristemente el diablo está en los detalles.

Lo que no dijo “el chapito”

Lo que declaró a la Corte Joaquín Guzmán López, hijo de “el chapo” Guzmán sobre el secuestro de Ismael “mayo” Zambada no sorprende ni al Gobierno ni a la opinión pública.

Se sabía que lo emboscó, lo llevó a un avión, lo drogó, y viajaron a Estados Unidos con el trasponer apagado para no ser detectados por los radares mexicanos y aterrizaron en aeropuerto privado en El Paso, Texas, pero no dijo por qué los potentes radares estadunidenses, capaces de detectar vuelos clandestinos, lo dejaron cruzar la línea fronteriza. No explicó por qué el FBI ocupó el aeropuerto de Santa Teresa dos horas antes de que llegara el vuelo con “el mayo” Zambada. Tampoco como, sin ayuda estadunidense clonaron la aeronave. Quizá, off the record, el Gobierno supo la verdad y por conveniencia política decidió ignorarla.

¡Horror! Espiaban al Partido Comunista

Grupos, presuntamente comunistas, denuncia que hace seis décadas el FBI y la DFS los espiaban y solían reprimirlos. ¿Qué esperaban? Eran los años de la Guerra Fría y confrontaron la URSS y a Estados Unidos.

No dicen tampoco que la embajada soviética espiaba, para lo que utilizaba agentes de las naciones comunistas y algunos mexicanos. Olvidaron que Lee Harvey Oswald, el asesino de Kennedy, estuvo en la embajada soviética en México.

Con selectiva memoria no recuerdan que Luis Echeverría expulsó a la cúpula de la embajada de Corea del Norte por reclutar jóvenes mexicanos para entrenarlos como guerrilleros.

NOTAS EN REMOLINO

La iniciativa presidencial para que la revocación de mandato sea en 2027 fue pospuesta para que la discuta el Congreso el próximo febrero … Quejas por crisis de desabasto en los hospitales de Pemex … Con casi toda mi familia en Estados Unidos, les aseguro que la mayoría ya son ciudadanos, integrados a la sociedad estadunidense, y algunos tienen dificultad para hablar en español … Nuestras condolencias a la Jefa de Gobierno Clara Brugada por el fallecimiento de su señora madre, Margarita Molina … Nicolás Champort, escritor francés, hace tres siglos hizo esta reflexión siempre vigente: “En las grandes cosas los hombres se muestran como les conviene. En las pequeñas, como son” …