Coahuila: operación QR

El aura de infalibilidad electoral de Morena quedó hecho añicos en las elecciones para renovar al Congreso de Coahuila. El partido oficialista iba aliado con el PT pero sus candidatos fracasaron en los 16 distritos, aunque quedarán como segunda fuerza en aquella entidad norteña, con 27% de la votación.

El PRI y su aliado, Unidad Democrática, concitaron 58% de los sufragios, el doble que la coalición PT-Morena. La gran sorpresa es la irrupción de Nuevas Ideas, que levantó 6% de las preferencias entre los coahuilenses.

Esos dos partidos locales fueron funcionales a la estrategia general, que buscaba frenar el avance de la izquierda y que marca un antecedente, en vísperas del 2027. Hubo un tercer partido local en la boleta –México Avante— pero su participación fue marginal. En dos de los 16 distritos se permitió competir a candidatos independientes.

Nuevas Ideas se ostenta como un partido de centro-izquierda, que robó las banderas del progreso y el bienestar, pero sobre todo apostó por los primo-votantes y la irrupción de una nueva clase política. “No buscamos el relevo generacional en la política, buscamos la generación de nuevos liderazgos, sin vínculos con los políticos actuales, toda vez que la participación política de nuestro estado no existe la monarquía y en la actualidad pareciera que eso fuera”, resalta la plataforma electoral registrada por la agrupación ante el Instituto Electoral.

Óscar Cano, quien preside Nuevas Ideas, llegará al Congreso de Coahuila por la vía plurinominal. Hijo del expresidente de la Sociedad Hipotecaria Federal, Jesús Alberto Cano Vélez, durante una década realizó carrera política en Hermosillo. Allá fue regidor, secretario de Vinculación con la Sociedad Civil del PRI estatal y dirigente del comité tricolor en la capital sonorense.

Lenin Pérez Rivera es heredero del fundador de la UDC, Evaristo Pérez Arreola, y factor determinante del triunfo de la Alianza Ciudadana por la Seguridad. Su influencia en Ciudad Acuña y en la región carbonífera sirvió para neutralizar al PT y al morenismo. Tan solo en el distrito I, el partido local obtuvo 28% de la votación.

Las alianzas locales fueron el factor determinante. En el distrito XVI, con cabecera en Saltillo, ganó El Profe, Álvaro Moreira Valdés, quien se perfila como líder de la mayoría en el Congreso de Coahuila.

El éxito del modelo Coahuila ha reanimado el debate sobre la pertinencia de un frente opositor. En el contexto local, la Alianza Ciudadana por la Seguridad es atribuida al liderazgo político del gobernador Manolo Jiménez, quien entendió la principal demanda del electorado: garantizar la tranquilidad de las familias, con la coordinación de las distintas corporaciones policiacas y las Fuerzas Federales.

Efectos secundarios

RESPUESTA. Ante los señalamientos por la cena de gala que concitó a dirigentes y legisladores priistas y panistas, el presidente de la American Society de México, Larry Rubin, confirmó que fueron invitados integrantes del gabinete federal, pero se abstuvieron de participar. “Entendemos que en este momento las agendas son complicadas”, lamentó.