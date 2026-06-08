CNTE, el chantaje

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) avanza en su propósito de completar el chantaje político, con su parte económica.

En la transición del gobierno de Enrique Peña Nieto al gobierno de Andrés Manuel López la organización magisterial logró, a cambio de su apoyo político electoral corporativo, que una vez que asumiera el poder, el nuevo mandatario aplicara una contrarreforma educativa.

En ese momento, el gobierno lopezobradorista, creó a un poderoso y ambicioso monstruo, como el de Frankenstein.

La reforma educativa de Peña Nieto representaba el principio del fin del poderoso conglomerado magisterial, que se venía recreando con prebendas que fortalecían su estructura y debilitaban a los gobiernos en turno, además de la degradación del sistema educativo.

La contrarreforma educativa lopezobradorista no sólo mantuvo los principales mecanismos de fortaleza de la CNTE, sino que la reimpulsó con un nuevo vigor que hizo que aumentara su ambición.

Con su experiencia en el manejo de la presión social, busca ahora una nueva y rica veta de fortaleza: la económica.

Sabe exactamente cuándo y cómo presionar al gobierno para buscar su máximo objetivo y en el camino retomar aquellos privilegios que todavía no lograba.

La CNTE exige la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, que pasó de reparto solidario a cuentas individuales.

Y mantiene su amenaza: realizar más movilizaciones, incluyendo posibles afectaciones al Mundial 2026.

Está aplicando la máxima de los chantajistas: exigir el más alto valor posible. Está llevando su extorsión, al límite.

Y en este caso específico, lo hace en una coyuntura singular, por el foco de atención internacional que representa la Copa Mundial de Futbol.

Claudia Sheinbaum en su campaña ofreció abrogar la Ley del ISSSTE.

Sin embargo, como presidenta de la República ha mantenido una respuesta pragmática.

Ha reconocido que no está de acuerdo con la reforma de 2007, porque revertirla “representa una carga a las finanzas públicas que no puede atender el Estado mexicano” y pondría en riesgo programas de bienestar, obra pública y salarios.

Pero la CNTE ha mostrado músculo y persistencia. Frente a la inminente competencia futbolera y el nivel de agresividad de las manifestaciones públicas magisteriales, el gobierno ha venido aumentado su oferta de soluciones.

En los últimos días, el gobierno de Sheinbaum propuso a la CNTE fortalecer el Fondo Nacional de Pensiones de los trabajadores al Servicio del Estado (Pensionissste) y analizar la creación de una aseguradora pública que se especialice en el pago de pensiones.

El propósito de esta aseguradora es beneficiar a titulares de cuentas individuales.

Martí Batres explicó que Pensionissste puede convertirse en una alternativa viable para mejorar, en el contexto actual, las pensiones de quienes se encuentran en el régimen de cuentas individuales.

Y la secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Isela Rodríguez destacó que la creación de una aseguradora pública es la medida más relevante porque a la fecha no hay ninguna de carácter público, con ese fin.

Todo indica que el gobierno, comienza a ceder y a aumentar su oferta.

Hasta ahí las posiciones de la CNTE y del gobierno.

En caso de que se avance con la creación de la aseguradora estatal, implicaría un avance gradual del gobierno hacia la intervención gubernamental en las pensiones.

Evitaría, de entrada, el oneroso costo que implicaría para las finanzas públicas, revertir la ley del 2007, al asumir el Estado el pago de pensiones.

Todavía no está claro cuáles serían los mecanismos y costos del fortalecimiento de Pensionissste y la creación de una aseguradora, pero al final de cuentas representará un fuerte golpe a las de por sí frágiles finanzas públicas.

El retorno al esquema de reparto solidario, como lo ha dicho la presidenta de México, es inviable.

Abrogar la Ley del ISSSTE 2007 sería una bomba de tiempo que pondría en riesgo a las de por sí comprometidas finanzas públicas, que están siendo observadas con lupa por las agencias calificadoras internacionales.

La decisión de cambiar el esquema solidario por el de cuentas individuales en Afores, se hizo precisamente porque era financieramente insostenible.

El gobierno mexicano no puede ceder, ni siquiera de manera “gradual” y ofrecer una solución que comprometa más al reducido margen fiscal.

Una decisión equivocada, pondría a México, en fuerte riesgo de ser colocada en grado especulativo por las calificadoras.

El gobierno ya ha cedido con aumentos salariales, basificaciones y ajustes parciales que implican cantidades multimillonarias.

No puede ni debe ceder al chantaje de la CNTE. Al tiempo.

Atisbos

Petróleos Mexicanos desmiente versiones que aseguran que la sustracción ilegal de productos alcanzaron los 100,000 barriles diarios.

Asegura la petrolera que las pérdidas por ese concepto se redujeron en 30.3% en el primer trimestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Dice que el análisis no oficial omite deliberadamente envíos y recepciones de productos a inventario, movimientos operativos como empaques, desempaques y ajustes volumétricos por temperatura, entre otros.