La Ciudad de México: permanencia y sentido

La Ciudad de México es quizá el mejor testimonio de la permanencia de la resiliencia.

Ningún otro lugar revela con tanta nitidez la persistencia de los trazos encontrados. Bajo el asfalto, las capas del tiempo se superponen como páginas de un libro reescrito una y otra vez. En el corazón del Centro Histórico, las piedras del Templo Mayor conviven con los cimientos virreinales, los portales decimonónicos y los edificios republicanos. Allí, la arquitectura es diálogo entre civilizaciones.

Imposible separar la política de la arquitectura, y de esos edificios levantados por las distintas órdenes religiosas: los franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas —estos últimos, expulsados de México en 1767 por orden del rey Carlos III, acusados de conspirar contra la Corona—. Cada una de esas construcciones habla de un tiempo, de una idea del mundo y del lugar del hombre frente a lo sagrado.

También aquí las cosas tienen mucho sentido: los símbolos no han perdido su significado. Encontrar eso, en un mundo que ha vaciado casi todo de sentido, es un tesoro. Cuando las construcciones pierden su significado —cuando se vacían de su origen y de su propósito— la existencia se vuelve insoportable. Es vital conservar la Historia: es la memoria viva que sostiene el presente.

Me sigue asombrando que en un mismo perímetro de calles se concentre una historia de cinco siglos de pensamiento, guerras y poder político. Que los ángulos cósmicos del recinto mexica sigan latiendo bajo las columnas barrocas, que los templos católicos repitan el gesto de los antiguos adoratorios y que, aun con todos sus derrumbes, la ciudad insista en existir.

Todo pasará.