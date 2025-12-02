Campeche, deuda pública divide a diputados

“El próximo salto evolutivo del hombre será descubrir que cooperar es mejor que competir”, Pietro Ubaldi.

Endeudarse siempre resulta complicado, es una visión en la realidad en un país donde prácticamente vivimos en los pagos quincenales, la inmensa mayoría de los asalariados, al menos en los tres órdenes del gobierno, y nos quedamos con poco para terminar el mes o iniciar el otro.

Es un grito a voces que el jaloneo por la candidatura al gobierno de Campeche del ya cercano 2027 está a todo lo que da; cada quien al interior de la administración de Layda Sansores, pega de carreras para los reductos de atención dizque política, entre semana, porque los fines de estos viajan a Mérida donde se construyen sus residencias para el retiro a gusto.

Por ello, la propuesta para el presupuesto de egresos y la ley de ingresos, que tantos dolores de cabeza dio el año pasado, en la comparecencia del más aventajado en las encuestas para suceder a la ex alcaldesa de Álvaro Obregón, el munícipe de Carmen; Pablo Gutiérrez Lazarus, tuvo una destacada argumentación para el incremento de algunos impuestos.

Ahora el tema es un préstamo de mil millones de pesos, acordado entre el secretario de finanzas chilango, Jezrael Isaac Larracilla Pérez y el todavía en proceso judicial, y flamante secretario de economía, ambos locales, Jorge Luis Lavalle Maury, justificación que no convence a una parte de los legisladores morenistas del congreso campechano.

Hay tiro como dicen en el argot coloquial de las trompadas, porque está a la vista el juego del Senador Anibal Ostoa, chiapaneco avecindado en la querencia política de la gobernante que tiene en sus martes del jaguar, la comunicación de lo que hace y la crítica de sus enemigos en las sombras que ya ni responden a sus acusaciones.

Mil millones de pesos que este día martes 2 de diciembre, defenderá con argumentos el titular de las alicaídas finanzas de la tierra de las murallas, con un Antonio Jiménez, más protagonista en el chantaje de dividir a la mayoría morenista, el presidente del poder legislativo desconoce para donde van esos dineros, y no sabe que en Campeche una orden de la gobernadora se cumple, no se discute, y menos creando un ambiente de rompimiento al interior de lo que ya se veía venir, intereses por beneficiar a Movimiento Ciudadano.

Las carreteras están con la maquinaria pesada en la construcción del tren maya, fueron afectadas considerablemente, además en el presupuesto federal asignado para el venidero 2026, se le redujo a la entidad dos mil millones de pesos, que seguramente impacta en el gasto corriente, porque la inversión es nula.

Seguramente esta insurrección de los diputados locales afines al pastor del congreso, traerá consecuencias con miras al 2027, nada más faltaría voltear a leer la historia reciente de su antecesor, quien al final enfermó y falleció, pero antes lo renunciaron como a Gertz Manero, y sacaron por la puerta trasera.

Entre líneas

Hace más ruido al interior del morenismo campechano, que el alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus lleve once meses punteando en las preferencias para ser el abandero de la 4T en 2027 para gobernar Campeche.