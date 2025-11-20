¿Burbuja o nuevo paradigma? NVIDIA reafirma su liderazgo

En las últimas semanas, la discusión sobre una posible burbuja en el segmento tecnológico —con NVIDIA y la inteligencia artificial (IA) en el centro del debate— ha polarizado a inversionistas y analistas.

En un entorno donde la euforia por la adopción masiva de la IA generativa alimenta expectativas crecientes, el reporte del tercer trimestre fiscal de 2026 de NVIDIA ofrece elementos concretos para someter dicha narrativa a un examen más riguroso.

La compañía reportó ingresos récord por 57,000 millones de dólares en el III Trim. 26 (Fiscal), lo que supone un crecimiento interanual del 62%, impulsado principalmente por la división de Centros de Datos, que alcanzó 51,200 millones de dólares, gracias al avance de las arquitecturas Blackwell y Blackwell Ultra.

En paralelo, el segmento de Gaming mantuvo una trayectoria de expansión sólida, con un crecimiento anual superior al 30 por ciento.

La aceleración de la demanda vino acompañada de un aumento de costos cercano al 70%, lo que provocó una ligera compresión del margen bruto, colocándose en el 73 por ciento. Aun así, el nivel de rentabilidad se mantiene extraordinariamente elevado.

La utilidad operativa se situó en 36,000 millones de dólares, con un margen operativo del 63%, mientras que la utilidad neta alcanzó 31,900 millnoes, equivalente a un margen neto del 56 por ciento.

Estos resultados no solo reflejan una elevada rentabilidad sobre ventas, sino también una generación de flujo de caja suficientemente robusta como para sostener el intenso ciclo de inversión en infraestructura tecnológica. Este desempeño contrasta con la tesis de que el sector se encuentra inmerso en una burbuja caracterizada por una desconexión entre la inversión actual y los rendimientos futuros.

Si bien ese argumento ha ganado tracción, encuentra un contrapeso claro en la realidad microeconómica de las llamadas Siete Magníficas: un grupo de tecnológicas que no solo lideran por capitalización bursátil, sino que además exhiben una generación consistente de flujo de caja libre.

Este rasgo respalda su capacidad de financiar, con recursos propios y sin deteriorar su perfil financiero, niveles de inversión extraordinariamente elevados en infraestructura de IA.

Por el lado de la demanda, tampoco se observan signos claros de agotamiento. Los principales hiperescaladores —Microsoft, Google y Amazon— han señalado de forma reiterada que la capacidad actual no es suficiente para atender todo el apetito de sus clientes por servicios de IA, lo que refuerza la percepción de que la “escasez” de chips de alta gama responde a un fenómeno de demanda estructural, más que a un episodio de pura especulación.

En la misma línea, las foundries líderes, como TSMC y Samsung, continúan ampliando capacidad para absorber este crecimiento.

Jensen Huang, CEO de NVIDIA, ha insistido en que las inversiones estratégicas en compañías como OpenAI o Anthropic no buscan inflar artificialmente la demanda de GPUs, sino consolidar una ventaja competitiva sostenible —un “MOAT” tecnológico— al convertirse en la capa fundamental sobre la que se ejecuta buena parte de la innovación en IA de frontera.

Bajo esta lógica, las alianzas no solo refuerzan la posición dominante de NVIDIA, sino que profundizan la dependencia del ecosistema de IA respecto de su arquitectura, incrementando los costos de cambio para clientes y desarrolladores.

Desde esta perspectiva, la coyuntura actual se asemeja menos a una burbuja especulativa clásica y más a un ciclo de inversión tecnológica de carácter estructural, dentro del cual coexisten áreas de riesgo —particularmente en ciertas startups sin un camino claro hacia la rentabilidad que deben monitorearse de cerca— con negocios consolidados de generación de valor verificable.

Para el inversionista sofisticado, la clave radica en discriminar entre los actores con fundamentos probados —NVIDIA, los hiperescaladores y la infraestructura crítica asociada— y las apuestas más especulativas, que pueden corregir con fuerza sin necesariamente comprometer el avance tecnológico subyacente.

La guía para el cuarto trimestre fiscal refuerza esta lectura: la compañía proyecta ingresos por 65,000 millones de dólares, junto con un margen bruto en torno al 75%, niveles que, de materializarse, consolidarían la tesis de crecimiento rentable.

Si bien los riesgos de sobreinversión en ciertos nichos y la volatilidad de corto plazo son inevitables, el escenario base continúa favoreciendo la consolidación de liderazgos tecnológicos y la generación de retornos atractivos en horizontes de largo plazo.