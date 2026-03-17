La brecha financiera verde global está creciendo

LONDRES – La administración del presidente de Estados Unidos Donald Trump recibió una oleada de condenas por su decisión de revocar el “declaración de peligro” de la Agencia de Protección Ambiental (EPA): un reconocimiento formal y basado en evidencia de que las emisiones de gases de efecto invernadero representan una amenaza para la salud pública. Aunque el cambio pueda parecer menor, no lo es en absoluto. Desde 2009, el dictamen de peligro ha fundamentado gran parte de la formulación de políticas climáticas en la EPA y otras agencias.

Para el mundo financiero, las implicaciones son más significativas de lo que parecen inicialmente. Es cierto que el cambio no afecta directamente la formulación de políticas de la Reserva Federal de EU Pero, como sugiere Trump, podría reducir las presiones de costos a corto plazo en las industrias con altas emisiones, lo que a su vez podría reducir la inflación en una proporción muy pequeña.

Además, la derogación podría hacer que la Fed sea aún más cautelosa al evaluar el impacto del cambio climático en la economía y el sector financiero. Si bien el presidente de la Fed, Jerome Powell, es generalmente considerado un rezagado en materia climática entre los bancos centrales del mundo, los supervisores de la Fed han integrado factores climáticos en sus pruebas de estrés bancario. Esto podría cambiar ahora, no solo por la derogación, sino también porque Kevin Warsh, el candidato de Trump para suceder a Powell en mayo, se ha opuesto durante mucho tiempo a lo que considera una expansión descontrolada de la misión de la Fed.

Por ejemplo, Warsh ha descrito la presencia de consideraciones climáticas en las evaluaciones de estabilidad financiera como una forma de “contrabando”, argumentando que “los banqueros centrales y los que siguen la corriente deberían ser ajenos”. La Reserva Federal ya ocupa el puesto 17 de 20 instituciones evaluadas por Green Central Banking (tres puestos por debajo del banco central de Rusia); bajo el liderazgo de Warsh, quedaría relegada aún más.

La situación es bastante distinta al otro lado del Atlántico. En febrero, el Banco Central Europeo multó a Crédit Agricole en Francia por incumplimiento de una norma relacionada con el clima, tras no realizar una evaluación de materialidad en un plazo de 75 días. Por ese pequeño desliz, ahora debe enviar 7.5 millones de euros (8.9 millones de dólares) al BCE. Con unos activos totales de unos 2.37 billones de euros, Crédit Agricole sobrevivirá a la sanción. Pero los bancos de toda Europa han tomado nota.

Para los bancos europeos, a veces puede parecer que no hay nada más que contrabando a bordo del barco de la presidenta del BCE, Christine Lagarde . En enero, el BCE confirmó que había integrado plenamente los riesgos climáticos en sus objetivos monetarios y de estabilidad financiera, reafirmando así su compromiso de cumplir los objetivos de reducción de emisiones expresados en el acuerdo climático de París. El BCE ocupa el cuarto puesto en la clasificación verde, pero solo porque tres componentes del Eurosistema —Francia, Alemania e Italia— ocupan los tres primeros puestos.

En este ámbito, como en muchos otros, la brecha transatlántica parece ampliarse día a día. ¿Cuáles son, entonces, las implicaciones para el sistema bancario de cada jurisdicción?

A corto plazo, la disparidad podría otorgar una ventaja comparativa a las instituciones estadounidenses, ya que los bancos europeos enfrentan mayores costos de cumplimiento. Las pruebas de estrés climático son costosas y requieren mucho tiempo. Los bancos deben recopilar datos no solo sobre sus propias emisiones (generalmente triviales), sino también sobre las vinculadas a los proyectos e instituciones que financian con sus préstamos. Para los bancos medianos, en particular, esta carga es significativa. (Si bien los bancos más grandes enfrentan costos más altos, probablemente solo sean del orden de 100 millones de euros para los más grandes: un costo indeseado, pero que no cambia la vida).

En cambio, los bancos estadounidenses asumirán una carga mucho menor, ya que solo deben cumplir los requisitos del BCE respecto a sus operaciones en la Unión Europea, y contarán con una ventaja competitiva adicional a corto plazo al otorgar préstamos a la industria de los combustibles fósiles. Además, el riesgo climático incluso ha comenzado a influir en la evaluación de los requisitos de capital por parte del BCE, con conversaciones sobre la posibilidad de añadir capital adicional para los préstamos a empresas sin un compromiso de cero emisiones netas. Esto no ocurrirá en Estados Unidos en el futuro próximo.

Aun así, los bancos de la UE podrían obtener una ventaja al otorgar préstamos al sector de las energías renovables. Ahora que se les incentiva a alejarse del petróleo, el gas y el carbón, están desarrollando experiencia en estas industrias con visión de futuro.

Las implicaciones a largo plazo son menos seguras. Quienes creen firmemente que el cambio climático transformará nuestras economías argumentan que la UE tendrá un sector financiero más resiliente y sostenible si los bancos y las aseguradoras anticipan los efectos del calentamiento global. Mientras tanto, los bancos estadounidenses podrían quedarse con garantías inutilizables si se impide que en el futuro las industrias de combustibles fósiles quemen los activos de los que depende su capacidad de pago.

Quienes defienden esta perspectiva también señalan que el Banco Popular de China es más europeo que estadounidense en este ámbito. Es cierto que el Banco Popular de China está más integrado en otras estructuras políticas que los bancos centrales occidentales; no ha permitido visiblemente que los factores relacionados con el clima afecten las tasas de interés ni ha utilizado los requisitos de capital para penalizar los préstamos “marrones”. Sin embargo, ha introducido subsidios a las tasas de interés para los bancos que prestan a los sectores “verdes”, lo que le ha otorgado el sexto puesto en la clasificación climática, un puesto por encima del Banco de Inglaterra.

Para quienes preferimos la competencia en igualdad de condiciones, la continua divergencia en los marcos de política de los bancos centrales no es una buena noticia. Sospecho que, si se les deja actuar por su cuenta, los principales bancos centrales podrían encontrar la manera de volver a estar en sintonía. Pero los diferentes contextos políticos en los que operan lo dificultan mucho, dejándonos aprender a vivir en un entorno de múltiples velocidades a medida que el planeta se vuelve más cálido y húmedo.

El autor

Howard Davies, exvicegobernador del Banco de Inglaterra, es profesor en Sciences Po.

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