A Birmex todo el poder en la megacompra, pero ¿quién pagará?

Hablemos de la compra consolidada de medicamentos para el abasto 2027-2028. Los tiempos que el Gobierno se impuso se han ido rebasando; se ha pospuesto varias veces la convocatoria final y la industria proveedora espera que no pase de junio para que sí alcance a emitirse a tiempo el fallo y empezar la planeación de producción a más tardar en septiembre para empezar distribución y reparto en enero del 2027. Hablamos de la megacompra más grande en volumen (unas 3,831 claves y 6,000 millones de piezas) con un importe que se estima en más de 485,000 millones de pesos (más de 27,000 mdd).

Recordemos que el sector de medicamentos produce en función de pedidos; como son productos delicados y de caducidad, no los tiene almacenados esperando a que llegue el comprador.

Lo preocupante es que ya es cuarto para las doce, y se siguen definiendo cambios significativos del proceso. Es decir, el tiempo es limitado, el carro está andando y decidieron cambiarle las llantas sin pararlo. No es un buen indicio, pero pequemos de optimistas y esperemos que lo logren y el cambio sea para mejor. El punto es que quienes la llevan están en proceso de aprendizaje; nunca habían hecho un esfuerzo de tal tamaño, y en el camino están terminando de entender la complejidad del sector salud y están armando nuevos andamiajes de compras. De ahí que les está llevando un buen rato.

Los últimos cambios decididos por el actual Gobierno de darle más poder y estructura a Birmex, tiene el fin expresado de que haya una sola relación contractual entre el sector salud y la industria farmacéutica y de material de curación proveedora. Ahora esa relación estará a cargo de Birmex, cuya estructura debe adecuarse para esta nueva encomienda. Esperemos que se haga del personal adecuado para hacer todas esas gestiones, porque los perfiles de su equipo han sido más bien técnicos y científicos. Se dice en la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 29 de mayo que la idea es obtener mejores condiciones para el Estado y simplificar procedimientos.

Ojalá sirva de verdad para asegurar el abasto oportuno, pues es la hora en que los pacientes siguen sufriendo carencias, y en lo cual llevamos atorados más de 7 años, desde cuando el Gobierno de López Obrador rompió la cadena de insumo.

Con los últimos cambios, se asume que ya no serán los institutos quienes firmarán los contratos de compra. Ni IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, ni los Institutos Nacionales de Salud ni demás hospitales de la Secretaría de Salud. Será Birmex la instancia que firmará los contratos con cada empresa proveedora. Suena lógico y si se hace bien, se resolverá un problema burocrático en que el sector se atora cada año, pues al hacerse con cada organismo, el proceso que incluye miles y miles de firmas de contratos, tarda meses y termina alargando el periodo de entregas, lo cual ha extendido el desabasto cada inicio de año.

La duda está en cómo se ejercerá el presupuesto, es decir cómo se concretarán los pagos de parte del IMSS; ISSSTE e IMSS Bienestar. Se entiende que Birmex les avisará de cada contrato firmado para que procedan a pagarlo. Lo que sí se precisa en el DOF es que no se autorizan recursos adicionales.Las erogaciones se cubren estrictamente con el presupuesto aprobado de cada ejecutor de gasto (IMSS, ISSSTE Salud e IMSS Bienestar).

Otra pregunta de acreedores es si IMSS Bienestar, de Alejandro Svarch, se seguirá haciendo cargo de los pagos pendientes del extinto y malhabido Insabi. Lo lógico sería que, si Birmex ahora llevará toda la cadena del abasto del sistema público, también responda por la deuda pendiente. Pero eso no está claro. Se estima aún quedan unos 5,000 millones de pesos pendientes, un problema heredado por la administración López Obrador: si bien cada año los recursos para las compras quedaron aprobados en el PEF, en los hechos no se ejercieron para ello. Sin explicación alguna en su momento; se convirtieron en deuda que Insabi heredó a IMSS Bienestar y hasta la fecha continúa. El monto total ha bajado. De casi 12,000 millones, ha pasado a 5,000 millones de pesos, y corresponde a surtimiento de 2023 y 2024. El titular de IMSS Bienestar Alejandro Svarch le dice a esos acreedores que Hacienda no termina de soltar los recursos.