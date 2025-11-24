Banxico, no perder la magia de las tasas

Había un mago en los años 70 y 80 que su principal característica era que siempre se descubrían sus trucos y su espectáculo se convertía más en una actuación cómica que en generar expectativas con sus prestidigitaciones.

La Junta de Gobierno del Banco de México está convertida un poco en ese “Beto el Boticario” que no deslumbra con la expectativa de su actuación, sino que anticipa el resultado y genera risas, y un poco de pena, en el proceso.

La próxima decisión de política monetaria del Banxico será una disminución de un cuarto de punto de la tasa de referencia con un voto dividido de los integrantes de la Junta de Gobierno.

Y el pronóstico viene de las entrañas de ese organismo colegiado, es lo que anticipó este pasado fin de semana el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath.

Su estimación es que, en la reunión del próximo 18 de diciembre, no por unanimidad, pero sí por mayoría, los banqueros centrales llevarán la tasa de referencia interbancaria a 7.0 por ciento.

Una semana antes de esa fecha conoceremos la decisión de política monetaria de la Reserva Federal que, hasta hoy, se mantiene una fuerte especulación sobre el sentido de esa decisión.

El punto es que en México la inflación no da muestras de una clara desaceleración para converger con la meta de 3 por ciento. El registro anual de la inflación general hasta la primera quincena de este mes de 3.61% se mantiene fuera de la meta.

No se puede jugar a la retórica del intervalo del más/menos uno por ciento, cuando el Índice Nacional de Precios al Consumidor se ha mantenido sistemáticamente por arriba.

La inflación subyacente no “hace verano” con ese pequeño incremento quincenal de 0.04%, porque su registro anual está en 4.32% y sin señales claras de desaceleración sostenida.

Se vuelve cada vez más evidente que hay una mayoría en la Junta de Gobierno que parece priorizar el respaldo al crecimiento económico y el alivio a las finanzas públicas con una baja en la tasa.

Si la decisión se interpreta como una señal de subordinación, su credibilidad se verá seriamente comprometida. Y el peligro es real: si se debilita la confianza en la autonomía del banco, el costo para anclar las expectativas inflacionarias es brutalmente alto.

La fragilidad de la baja inflacionaria es un argumento poderoso, sobre todo por los desafíos del próximo año. La mayoría que empuja esta política monetaria más laxa debe ser consciente de que no hay certezas sobre el futuro comercial con Estados Unidos, estamos a unos días de un incremento al salario mínimo que, aunque se niegue, tiene impactos en los precios; y ahí vienen los incrementos en los impuestos para el próximo año.

Si la inflación se sale de control o las expectativas de los agentes económicos se desanclan, el Banxico se vería obligado a revertir su estrategia y subir la tasa de forma abrupta y resultaría peor para el crecimiento.

El trabajo de la Junta de Gobierno no es ser “Beto el Boticario” y dejar ver sus cartas con tanta facilidad, porque pierden la oportunidad de deslumbrar con una decisión responsable.

No vale la pena que el banco central pierda su magia y deje un amargo sabor cómico en el mercado.

