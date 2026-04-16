Bancos en Estados Unidos: resultados del I Trim. 26

Siguiendo a Basilea III, los 8 bancos estadounidenses considerados de importancia sistémica global son: JPMorgan Chase & Co. (JPM), Citigroup Inc. (C), Bank of America Corporation (BAC), The Goldman Sachs Group, Inc. (GS), Morgan Stanley (MS), Wells Fargo & Company (WFC), The Bank of New York Mellon Corporation (BK), y State Street Corporation (STT), listados en orden de importancia.

Al 16/abr/26, los 7 primeros ya han reportado los resultados del I Trim. 26. En lo que se refiere al margen financiero (la diferencia entre los ingresos por intereses y los gastos de intereses), los resultados fueron: JPM (US$25,366 millones, +9.0% a/a), C (US$15,741 millones, +12.3% a/a), BAC (US$15,745 millones, +9.0% a/a), GS (US$3,555 millones, -4.1% a/a), MS (US$2,703 millones, +14.9% a/a), WFC (US$12,096 millones, +5.2% a/a), y BK (US$1,370 millones, +18.2% a/a).

La participación del margen financiero en los ingresos totales fue como sigue: JPM (51%), C (65%), BAC (51%), GS (25%), MS (13%), WFC (57%), BK (24%). Estos datos explican la relevancia de los movimientos de tasas de referencia y de los cambios esperados en las próximas reuniones del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal (Fed), pues las variaciones en los diferentes nodos de la curva de rendimientos tienen importantes repercusiones en los márgenes financieros y, en consecuencia, en los ingresos totales.

Durante todo el I Trim. 25, las tasas de referencia se ubicaron en el rango de 4.25-4.50%, mientras que durante todo el 1T26 se ubicaron en 3.50-3.75%, es decir, una reducción acumulada de 75 puntos base. Por otro lado, a lo largo del 1T25, la tasa promedio de los bonos del Tesoro a 10 años fue de alrededor de 4.45%, mientras que a lo largo del 1T26 fue de 4.19%, es decir, una reducción de 26 puntos base. Este hecho resulta relevante en virtud de que la curva de rendimientos ha recuperado su pendiente positiva: mientras que durante el 1T25 el rendimiento de los bonos a 10 años se encontraba dentro del rango de la tasa de referencia, durante el 1T26 dicho rendimiento ya era notablemente superior a la cota superior de dicho rango.

En este sentido, el diferencial de interés neto (net interest spread: la diferencia entre las razones de ingresos por intereses sobre los activos que los generan y de gastos de intereses sobre los pasivos que los exigen) se mantuvo sin cambios en la mayoría de los bancos: JPM (2%), C (1.8%), BAC (1.4%), WFC (1.9%), y BK (0.6%). Este desempeño indica que los bancos estadounidenses han logrado gestionar adecuadamente el ciclo de reducciones de tasas de referencia y así aumentar sus márgenes financieros.

Así, por ejemplo, en los casos de C, BAC y BK, las tasas efectivas pagadas (medidas de la forma ya comentada) disminuyeron más que las tasas efectivas cobradas; en los casos de JPM y WFC, las tasas efectivas pagadas y cobradas disminuyeron a ritmos muy similares.

Debe recordarse que un elemento fundamental de negocio bancario consiste en que los bancos se financien a tasas que al menos no sean mayores que las que cobran. Como los bancos normalmente se financian (en promedio) con las tasas de corto plazo y prestan (en promedio ) con las tasas de más largo plazo, una curva de rendimientos invertida o plana plantea importantes desafíos para su rentabilidad. Por este motivo, la recuperación de la pendiente positiva de la curva de rendimientos a pesar de la disminución de las tasas de largo plazo ofrece buenas perspectivas para el desempeño del negocio bancario vinculado a los ingresos y gastos por intereses.

Sin embargo, es importante que el desempeño de la economía y las estrategias de las administraciones de estas instituciones financieras permitan que los activos que generan intereses (y los pasivos que causan intereses) aumenten de forma sostenida y estable para que se sigan observando avances en los márgenes financieros.

Finalmente, esperaríamos que la curva se mantenga con pendiente positiva, aunque podrían observarse aumentos en todos los nodos si las presiones inflacionarias se materializan conforme los choques negativos de oferta se van propagando por la economía y en la medida en que los conflictos en Medio Oriente se prolongan.