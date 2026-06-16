El balón inteligente del Mundial

Cada cuatro años, la Copa Mundial de Fútbol ofrece algunas certezas. Las dimensiones del campo están estrictamentereguladas, el fuera de juego se señala con una bandera y los árbitros terminan el partido con un pitido sonoro. Pero un equipo clave se cambia en este Mundial: el balón.

Esta evolución ha sido clásicamente técnica, con mejoras en la aerodinámica, diseño y construcción. Pero ahora, laevolución es también tecnológica, ya que este es el primerbalón usado en un mundial, que se carga antes de cadapartido, como si fuera un móvil.

El balón oficial de la Copa del Mundo FIFA 2026 llamado Adidas Trionda funciona con IA.

Diseño e identidad visual

El nombre Trionda no es casualidad. Rinde homenaje a launión de Canadá, México y Estados Unidos como países anfitriones. El diseño del esférico destaca por un patrón de colores rojo, verde y azul, que representa a cada nación, junto a iconografía específica: hojas de arce por Canadá, el águila por México y estrellas por Estados Unidos.

En el interior de Trionda hay un chip electrónico con sensores avanzados. Este sistema es el núcleo de la llamada “Connected Ball Technology” para ayudar al VAR (video Assistant Referee).

La tecnología del balón conectado

El esférico marca un precedente en la historia del fútboldebido a sus características técnicas y de conectividad:

Menos paneles: Está construido con solo cuatro paneles termosellados y sin costuras (el número más bajo en la historia de los mundiales), lo que mejora la aerodinámica y reduce al mínimo la absorción de agua.

Está construido con solo cuatro paneles termosellados y sin costuras (el número más bajo en la historia de los mundiales), lo que mejora la aerodinámica y reduce al mínimo la absorción de agua. Balón Inteligente: Lleva integrado un sensor de movimiento de 500 Hz de última generación apoyadohasta con 12 cámaras en cada estadio. Este chip captura y envía datos de posición, velocidad y trayectoria en tiempo real directamente al sistema VAR.

Lleva integrado un sensor de movimiento de 500 Hz de última generación apoyadohasta con 12 cámaras en cada estadio. Este chip captura y envía datos de posición, velocidad y trayectoria en tiempo real directamente al sistema VAR. Asistencia arbitral: La tecnología del chip es unsoporte crítico para calcular con exactitud milimétrica el fuera de juego semiautomático, los goles fantasma y los toques de mano

El balón inteligente del Mundial 2026: Adidas Trionda

• Batería interna: Al ser un dispositivo inteligente, el balón requiere ser cargado de manera inalámbrica antes de los partidos; una carga completa provee hasta 6 horas de autonomía. Tiene un peso extra de apenas 14 gramos compensados perfectamente con contrapesos en los paneles restantes.

• Proceso de carga: Este es un proceso que se debe repetir en cada partido de los 104 que habrá en el Mundial, cargando 20 balones oficiales por partido. Todos tendrán que estar totalmente cargados y sincronizados con la infraestructura tecnológica del estadio.

Cabe mencionar que esta tecnología está reservada al balónque se usa en los partidos, y que no está integrada en el que te puedas comprar en las tiendas.