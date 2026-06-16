Mehdi Torabi consigue una visa de ingreso múltiple a EU para los partidos del Mundial

La Federación Iraní de Fútbol (FFIRI) informó que Mehdi Torabi recibió el martes una visa de ingreso múltiple para Estados Unidos, después de que su visado anterior caducara al salir del país tras el primer partido de la selección en el Mundial, disputado en Los Ángeles.

La selección iraní se desplaza desde su base situada en la ciudad mexicana de Tijuana para disputar sus tres partidos de la fase de grupos del Mundial, los dos primeros en Los Ángeles y el tercero en Seattle.

La FFIRI había comunicado el martes que, si bien la mayoría de los jugadores contaban con visas de entrada múltiple, la de Torabi solo era válida para una entrada y que estaban gestionando una nueva antes del segundo partido de la fase de grupos de Irán contra Bélgica el domingo.

"Tras las gestiones de la Federación de Fútbol y la coordinación con la FIFA, el jugador recibió hoy una nueva visa de entrada múltiple", dijo la FFIRI.

"Con esta visa ya asegurada, Torabi no tendrá problemas para acompañar a la selección nacional de Irán en sus próximos partidos y estará disponible para viajar con el equipo durante el resto del torneo", agregó.

Torabi, quien fue suplente y no jugó en el empate 2-2 del lunes contra Nueva Zelanda, es un ferviente partidario del gobierno iraní y tiene vínculos con la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

Durante las protestas contra el Gobierno de 2019, Torabi lució en el campo, durante un partido de club, una camiseta en la que se leía: "La única forma de salvar al país es obedecer a los dirigentes".

El jugador de 31 años también era un habitual en las concentraciones nocturnas a favor del Gobierno que se celebraban en la plaza Valiasr de Teherán, tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica que desencadenaron un conflicto regional a finales de febrero.

El Gobierno de Estados Unidos clasifica al IRGC como una "entidad terrorista" y el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que no permitiría que nadie vinculado a esta fuerza militar de élite entrara en el país junto con los jugadores.

El responsable de la selección iraní para el Mundial, Mahdi Mohammad Nabi, fue uno de los 15 responsables de la FFIRI a los que se les denegó el visado para viajar a Estados Unidos con motivo de los partidos del Mundial.

Esta iba a ser la primera Copa Mundial en la que un país anfitrión recibiera a una nación con la que estaba en guerra, hasta que se anunció un acuerdo de paz apenas 24 horas antes del partido del lunes.

El entrenador Amir Ghalenoei afirmó que el caos en los viajes, derivado de las tensiones entre Irán y Estados Unidos, había "oprimido" a sus jugadores y afectado su rendimiento contra Nueva Zelanda.