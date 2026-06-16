Sargazo desbordado en costas de Quintana Roo

Cancún, QRoo.- La Secretaría de Marina (Semar) ha recolectado más de 63,000 toneladas de sargazo en las costas de Quintana Roo durante 2026, cifra que representa más del 70% del total recolectado en 2025. Sin embargo, los pronósticos indican que se avecinan nuevos recales masivos de la macroalga, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar las acciones de contención y recolección.

De acuerdo con el Instituto Oceanográfico del Golfo y Mar Caribe, se espera la llegada de más de 150 toneladas de sargazo desde Xcalak hasta la zona de Isla Contoy en las próximas horas, mientras que frente a las costas del Caribe Mexicano se encuentran flotando más de 44 mil toneladas de la macroalga.

Acciones de la Semar

La Quinta Región Naval y la Décima Primera Zona Naval están analizando nuevas medidas para interceptar el sargazo antes de que alcance las barreras de contención instaladas en las costas.

Se mantienen dos brigadas de limpieza en Mahahual, con 25 personas cada una, y 350 elementos navales participan en tareas de recolección en diferentes playas del estado.

Se han instalado cerca de 9,000 metros de barreras de contención en Benito Juárez, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum y Mahahual, con planes de agregar más de 6 mil metros adicionales.

Se cuenta con un buque sargacero oceánico, 11 embarcaciones sargaceras costeras, 22 embarcaciones menores y tres sargaceras de aguas someras.

El jefe de Estado Mayor de la Décima Primera Zona Naval, Javier Mendoza Rosales, destacó que la estrategia no se limita a contener el sargazo cerca de las playas, sino que busca ampliar las labores de recolección en mar abierto para reducir la cantidad que llega al litoral.

La Semar reconoce que el fenómeno del sargazo sigue siendo un desafío para las autoridades, por lo que se incrementarán esfuerzos y se fortalecerán las medidas de atención en las próximas semanas.