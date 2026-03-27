Social search: ChatGpt y redes sociales, las principales herramientas de búsqueda

Durante años, el marketing digital ha girado en torno a una palabra mágica: SEO (Search Engine Optimization o posicionamiento en buscadores).

Optimizar para buscadores (Google, principalmente) era la regla de oro para aparecer en los primeros resultados y atraer tráfico orgánico. Pero la generación Z o centennials ha cambiado las reglas del juego. Ahora, las búsquedas comienzan en redes sociales, no en motores tradicionales. Bienvenidos al mundo del social search.

Las redes sociales han transformado radicalmente la forma en que nos conectamos y compartimos información. En la actualidad, no solo sirven como lugares para socializar, sino que también como plataformas de búsqueda.

Exploremos a fondo cómo las redes sociales se han convertido en plataformas de búsqueda innovadoras.

EL SURGIMIENTO DEL SOCIAL SEARCH

El social search es la utilización de redes sociales (TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube, etc.) como motores de búsqueda principales para encontrar información, opiniones y recomendaciones de usuarios reales en lugar de páginas tradicionales. Es una tendencia clave donde se prioriza contenido auténtico y visual, siendo fundamental para marcas que buscan visibilidad mediante palabras clave y contenido relevante en estas plataformas.

Estas plataformas han integrado potentes funciones de búsqueda de todo tipo de información, que permiten a los usuarios encontrar lo que buscan con solo unos clics, no solo perfiles y publicaciones, sino también temas, tendencias y contenido específico.

Para la generación Z, esta forma de búsqueda es más visual, inmediata, personalizada y confiable, ya que ofrece resultados en formato de experiencias reales, reseñas, tutoriales o explicaciones en primera persona.

LAS JÓVENES GENERACIONES EN BUSCA DE INFORMACIÓN AUTÉNTICA

Sin duda hoy en día los jóvenes recurren menos a Google y más a herramientas de IA para resolver sus dudas.

Según el informe “Generation Z in the era of digital information” de Statista, el 46% de los centennials inicia sus búsquedas informativas en redes sociales, mientras solo el 24% lo hace en Google u otros motores clásicos.

Un estudio de Resolve muestra que, según los resultados, un 61% de los jóvenes usa con frecuencia herramientas de IA como ChatGPT además, más de la mitad de ellos, junto con un 43% de millennials, busca respuestas en TikTok, YouTube o Reddit, encontrando en estas plataformas información más directa y práctica.

LOS BUSCADORES MÁS POPULARES

Instagram: buscar por hashtags, palabras clave o ubicación. El algoritmo de Instagram ofrece contenido personalizado basado en las preferencias del usuario y su historial de interacción.

Twitter (X): los usuarios buscan hashtags, palabras clave y trending topics. X se ha convertido en una plataforma en la que los usuarios no solo tuitean, sino que buscan activamente actualizaciones, noticias y debates en tiempo real.

TikTok: se ha convertido en el buscador preferido para muchos jóvenes, la barra de búsqueda se utiliza para encontrar vídeos, tendencias e incluso creadores. La función de búsqueda de TikTok depende en gran medida de las tendencias y el engagement, lo que lo convierte en un excelente motor de búsqueda social.

LinkedIn: se centra en contenidos profesionales. Los usuarios buscan personas, ofertas de empleo, empresas y conocimientos del sector.

YouTube: sigue siendo un canal fundamental para encontrar tutoriales, reseñas y contenido educativo. Además, los vídeos subidos a YouTube suelen posicionarse muy bien en Google.

Cuanto más claro esté estructurado el contenido de las plataformas, con encabezados alineados, secciones limpias y un enfoque consistente, más fácil será tanto para los usuarios como para los sistemas de IA procesarlo y convertirlos en una fuente de búsqueda confiable.

A medida que el contenido generado por IA se vuelve más común, las personas se vuelven más intencionales en la forma en que buscan. No están abandonando Google, pero se están ramificando, recurriendo a Reddit, herramientas de IA generativa como ChatGPT y Gemini, y otras plataformas que ofrecen contexto, claridad o un toque más humano.

*El autor es experto en Innovación.