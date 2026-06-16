La justicia de Canadá confirma la negativa de visado al futbolista ghanés Partey

El futbolista ghanés Thomas Partey, que será juzgado en el Reino Unido por cargos de violación y agresión sexual, finalmente no podrá entrar en Canadá para jugar con su selección ante Panamá en el Mundial, después de que la justicia del país norteamericano confirmara el martes la negativa a concederle un visado.

El gobierno de Ghana había decidido acudir a un tribunal federal canadiense para intentar revertir la negativa de Ottawa a conceder una visa al futbolista por su situación judicial, y la audiencia estaba programada para este martes por la mañana.

La cadena pública canadiense CBC informó de que el juez Roger Lafrenière rechazó la solicitud de Ghana, que solicitaba una medida cautelar para permitir a Partey estar el miércoles en Toronto ante Panamá, en la primera fecha del Grupo L del Mundial.

El jugador deberá por lo tanto quedarse en la concentración del equipo en Estados Unidos al ser declarado inadmisible en Canadá.

La negativa a dejar entrar al país a Partey generó el enfado no solo de la selección de Ghana, sino también la del gobierno del país africano.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ghana, Sam Okudzeto Ablakwa, calificó la decisión de Canadá de "arrogante y extremadamente injusta" y describió a Partey como "un miembro clave de la selección nacional absoluta de Ghana".

Accra envió una nota de protesta oficial a Ottawa por esta medida y solicitó formalmente a Canadá que reconsidere la decisión, dijo Ablakwa.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá no respondió a una consulta sobre su postura ante la protesta de Ghana.

Partey es mediocampista del Villarreal y anteriormente jugó en el Arsenal.

El futbolista se declaró inocente de siete cargos de violación y uno de agresión sexual, relacionados con denuncias presentadas por cuatro mujeres distintas entre 2020 y 2022, cuando vestía la camiseta del Arsenal (2020-2025), por los que será juzgado el próximo año en Reino Unido.

El seleccionador de Ghana, Carlos Queiroz, había declarado el martes en Toronto, antes de la decisión del juez, que su equipo estaba preparado, cualquiera que fuera la decisión.

"Mi trabajo consiste en jugar con las cartas que me han tocado. Estamos esperando una decisión. Cuando se tome, estaremos preparados", agregó entonces Queiroz.

La selección ghanesa estableció su campamento base en Estados Unidos, en la Bryant University de Boston.

El jugador sí será elegible para disputar los siguientes partidos de Ghana en el Grupo L, contra Inglaterra y Croacia, ambos en Estados Unidos.