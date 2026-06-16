Sheinbaum y la primera ministra de Barbados acuerdan fortalecer relación bilateral en llamada

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una conversación telefónica con la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley, con el objetivo de estrechar los lazos diplomáticos y avanzar en una agenda de beneficio mutuo para ambas naciones.

A través de sus redes sociales, la mandataria calificó el diálogo como "cordial" y destacó el interés compartido por robustecer la relación bilateral, poniendo especial énfasis en el desarrollo y la profundización de la cooperación en el sector turístico.

"Tuve una cordial conversación telefónica con la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley; dialogamos sobre el interés en fortalecer nuestra relación bilateral y profundizar la cooperación en materia de turismo", informó Sheinbaum.

Asimismo, Sheinbaum señaló que durante la llamada coincidieron en la importancia estratégica de mantener y potenciar la colaboración entre México y la Comunidad del Caribe. Ambas líderes reafirmaron su compromiso de impulsar este trabajo conjunto como una herramienta fundamental para promover el desarrollo social y económico de sus pueblos.