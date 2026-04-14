Se asoma un unicornio latino y no es mexicano

Hace unas semanas me quedé pensando en una frase. Alberto Muñoz la escribió en mi cuenta de LinkedIn: “Guillermo Rauch es una bala, gran promotor del open source, Linux y uno de los desarrolladores más creativos que conozco. Su código es impecable”. No es un elogio menor.

Muñoz es de los pocos mexicanos que entienden de tecnología, pero de la profunda; no solamente de la que genera empresas fintech, sino de la que sí cambia el destino de un país. Cuando quiere, este profesor del ITESM especialista en robots huye de la simpatía y puede incomodar con una frase.

Yo había visto por primera vez a Rauch en noviembre durante la cumbre Re:Invent de AWS, en Las Vegas, y quedé tan impresionado que hice un podcast al respecto y lo divulgué.

Por eso quiero poner el foco nuevamente en este argentino nacido en Lanús, Buenos Aires, porque el mercado espera la próxima salida de su empresa al mercado de valores.

Lanús destaca por su identidad barrial y su mezcla de zonas residenciales con áreas industriales, en lo que representa una típica localidad del conurbano bonaerense, me dijo Juan Pablo Spinetto, otro buen amigo. Es un pueblo vibrante y orgulloso, en especial de su cultura arraigadamente futbolera.

El Club Atlético Lanús, conocido por todos como El Granate, es uno de los éxitos más recientes de las últimas décadas en Argentina y conquistó hace poco la Copa Sudamericana.

El oriundo de ese barrio, Rauch, no terminó la preparatoria. A los 17 años se fue a Suiza. A eso de los 20 emigró a San Francisco. Fundó su primera empresa, Cloudup, que terminó comprando Automattic, la compañía detrás de WordPress.

Luego creó Socket.IO, una herramienta de código abierto que hoy usan millones de desarrolladores en el mundo. Y en 2015 fundó Vercel. Grábense ese nombre: Vercel.

Eso fue hace más de diez años. Hoy, Vercel vale alrededor de 9,300 millones de dólares.

En septiembre de 2025, la empresa levantó 300 millones de dólares en una ronda Serie F liderada por Accel y el fondo soberano de Singapur, GIC.

Ese capital convirtió a Rauch en multimillonario. Forbes estima su fortuna en al menos 2,100 millones de dólares.

Pero lo que hace interesante a Vercel no es solo el número. Es el momento.

Cuando Rauch fundó la empresa, solo decenas de millones de personas en el mundo podían desplegar una aplicación.

Hoy, cualquier persona puede hacerlo. Eso lo dijo él mismo en la conferencia HumanX, en San Francisco, frente a una audiencia de líderes tecnológicos.

¿Por qué? Porque los agentes de inteligencia artificial están generando software a una velocidad que ningún equipo humano puede igualar. Y ese software necesita vivir en algún lugar. Vercel quiere ser ese lugar.

Los números lo respaldan. A principios de 2024, la empresa tenía 100 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales.

Para finales de febrero de 2026, esa cifra llegó a 340 millones. Un crecimiento de 86% año contra año. El 30% de las aplicaciones que corren hoy en la plataforma fueron creadas por agentes, no por humanos. En junio de 2025, este porcentaje era apenas de 5%.

Rauch también ofrece v0, una herramienta de vibe coding que permite crear sitios y aplicaciones sin escribir una sola línea de código. Es la apuesta de Vercel para capturar a los millones de personas que ahora pueden construir software gracias a la IA, pero que nunca fueron programadores.

¿Y el IPO? Rauch fue directo en HumanX: “La empresa está lista”. No dio fecha.

Pero la señal es clara. Vercel está operando con la disciplina de una empresa pública.

Mientras tanto, en México, el debate sobre el siguiente gran unicornio tecnológico sigue girando alrededor de los mismos nombres. Kavak, con una valuación de 8,700 millones de dólares, sigue siendo el referente. Kueski aparece en los radares de Bloomberg como candidato a unicornio. Pero ninguno está cerca de lo que Rauch está construyendo.

El siguiente gran fundador latino que sacuda Silicon Valley no va a venir de donde esperamos. Ya está aquí. Nació en un suburbio de Buenos Aires, no terminó la escuela.

En México habrá de fundarse otro unicornio, pero dudo que venga de la creación de una “app”, sino de una plataforma que resuelva un problema de fondo, que incluso puede ser biológico.