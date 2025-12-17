Arturo Ávila, vocero de la mayoría parlamentaria de Morena y esposo de Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, presumió a Pepe Cárdenas en su espacio en Fórmula, lo democrático que son las designaciones de candidatos por votación popular.

Citó como ejemplo el proceso que el democrático sistema de encuestas fue utilizado para la designación de candidata presidencial para la elección de 2024, porque Morena si consulta al pueblo.

Y uno se pregunta si el vocero del partido en el poder en la Cámara de Diputados quiere que olvidemos que el ex presidente, se aseguró de imponer a su sucesora con el ingenioso sistema de las corcholatas y se aseguró hasta de repartir las posiciones de gabinete entre los perdedores.

Sí aceptará la CFE inversión privada

Para superar los obstáculos creados para aceptar inversiones privadas en la CFE, ante la urgencia de generar más electricidad para sustentar el desarrollo del país, Palacio fue creativo y anunció que en 2026 se inician proyectos que generarán seis mil megawats.

Sin alterar la proporción de 54 por ciento de la generación de energía para el Estado, se anunció un esquema que “tiene orden, tiene planeación y tiene garantía para que el privado produzca a través de concursos.

Las empresas privadas en generar electricidad tendrán que aceptar que el Gobierno les indique las plazas donde hace falta más producción y les garantizan trámites fast track para las autorizaciones.

No habrá plataforma de inteligencia

Por enésima vez la Presidencia ha tenido que aclarar informaciones presuntamente originadas en el Departamento de Estado norteamericano de que Washington tendría en México plataformas de inteligencia.

Y, oootra vez, precisó que no posibilidad de esas plataformas, porque desde el inicio del actual sexenio hay un intercambio de información permanente en el marco del acuerdo de seguridad suscrito con Marco Rubio.

Lamentablemente estas presiones seguirán durante los poco mas de ocho meses que faltan para las elecciones presidenciales en Estados Unidos por cual sólo queda sacar el paraguas.

NOTAS EN REMOLINO

En las circunstancias actuales es difícil que se acepte la mediación de México en el conflicto venezolano, como las hubo cuando el Gobierno de la República fue mediador de conflictos en Centroamérica ... La organización ambiental Oceana sugiere ver al mar como fuente de desarrollo. Lástima que eso implique aumentar mucho en número de buques de la Armada, para perseguir a los extranjeros que pesca ilegalmente en aguar patrimoniales ... Por segundo año consecutivo la FGR no arrendará 2,500 unidades para funcionarios. Uno se pregunta si mantener vehículos que envejecen no hará más caro el caldo que las albóndigas ... Para pensar esta frase del británico William Jones: “Muchos grandes personajes cuando nos dicen estar reflexionando sólo reacomodan sus prejuicios” ...