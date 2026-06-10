Ven complot político en bloqueos

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JCP) de la Cámara de Senadores, Ignacio Mier Velazco, se manifestó a favor de “garantizar el libre tránsito de personas y la actividad del resto de los ciudadanos” en la Ciudad de México ante los bloqueos de vialidades realizados por integrantes de distintos sectores, encabezados por el magisterio disidente, en el marco de la celebración del Mundial 2026, pero sin represión.

“Nuestro Movimiento, la titular del Ejecutivo y como jefa del Estado Mexicano no va a reprimir. Son legítimas las demandas sociales del magisterio en México; se han atendido prácticamente todas, excepto la que es imposible…”, dijo en referencia a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, promulgada en 2007.

Desde su óptica, hay “intereses” en la protesta actual de “movimientos sociales”, justo cuando la atención mundial estará puesta en México.

“O sea, no verlo así sería inocencia pura… desde la posición de quien tiene la responsabilidad de conducción política, de la conducción de seguridad, de las políticas de seguridad y los instrumentos de inteligencia se tiene conocimiento razonable de que están participando agentes externos con otros propósitos que van más allá de las legítimas aspiraciones que puedan tener los maestros de México… lo que subyace es también otro tipo de interés de carácter político… no hay que ser ingenuos.

“Y por más que se resuelva subsiste ese interés de socavar la imagen de México y que se han aliado personajes de nuestro país. Esa es una realidad, no verlo es ponernos una venda en los ojos, y en política lo único que no se puede poner son vendas en los ojos…”, afirmó en conferencia de prensa el también coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado.

Para Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, “es la ultraderecha que se ha organizado y están diciendo una serie de mentiras…” en contra del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo que está detrás de las protestas ciudadanas.