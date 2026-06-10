Con "Objetos de leyenda", el Museo Jumex celebra el Mundial 2026

A las puertas de que México haga historia al convertirse en tres veces sede de la Copa del Mundo, la Ciudad de México se transforma también en el epicentro de la nostalgia y la cultura balompédica global. Este martes 9 de junio se llevó a cabo el recorrido inaugural de la exposición "Objetos de leyenda: Momentos icónicos en la historia del futbol" en la Galería 1 del Museo Jumex, una muestra que reúne 16 piezas históricas de valor incalculable y que estará abierta al público del 10 de junio al 30 de agosto de 2026.

La exhibición, organizada en colaboración con Qatar Museums y el 3-2-1 Qatar Olympic and Sports Museum, forma parte de las celebraciones del Año de la Cultura Qatar-Canadá-México 2026. Este proyecto de diplomacia cultural cierra un ciclo perfecto: inspirado originalmente en la Copa del Mundo de Qatar 2022, y que hoy tiende un puente hacia los nuevos anfitriones del torneo de 2026.

Un santuario de penumbras y reliquias

Lejos de las pantallas estridentes y las grandes instalaciones contemporáneas, la propuesta museográfica de "Objetos de leyenda" apuesta por la solemnidad. Diseñada por el arquitecto y museógrafo mexicano Mauricio Rocha, la sala evoca una atmósfera mística.

"Había la necesidad de construir más una especie de templo, de un lugar donde las reliquias, los objetos, tienen una historia y un significado por su propio valor", explicó Rocha a El Economista. "Intentamos hacer unas vitrinas muy sencillas, muy simples, pero que al final de cuentas, por su iluminación y por esa penumbra que generan, puntualmente se sintiera cada pieza como un reconocimiento a lo que representa. Nuestro trabajo es ayudar a esa mitificación que la gente viene a ver".

Para Rocha, un "futbolero de corazón", la escala de la vitrina es arquitectura efímera pura, capaz de transformar un pedazo de tela cosida en un mito viviente.

De la corona de Pelé a la "Mano de Dios" de Maradona

La selección de las 16 piezas icónicas, que abarcan desde el nacimiento del fútbol organizado en el siglo XIX hasta la era moderna, pasó por un complejo proceso de traslado desde Doha. Sheikha Najla Al Thani, curadora de la muestra y subdirectora adjunta de asuntos curatoriales del museo catarí, compartió con este medio el fuerte vínculo emocional que une a estas piezas con el suelo mexicano.

"Muchos de los objetos expuestos están íntimamente relacionados con la historia de México. Tenemos la camiseta original que Diego Armando Maradona portó en los cuartos de final de 1986 aquí en la Ciudad de México, donde anotó la polémica 'Mano de Dios' y el 'Gol del Siglo'. También están las botas de Pelé de la Copa del Mundo de 1970, un torneo decisivo para la popularización del fútbol a nivel mundial".

Entre las joyas de la colección destaca la Corona del gol número mil de Pelé, una pieza ceremonial de fieltro rojo y laureles metálicos otorgada por el gobierno brasileño en 1969. "Para mí fue una experiencia personal, descubrir este objeto y ahora es la identidad visual y la portada de la exposición", confesó Al Thani.

La muestra también traza una línea de evolución y equidad. Conviven en el espacio el primer reglamento oficial de la Football League de Inglaterra (1893-1894) y un balón pintado a mano de 1888, junto a camisetas de la era actual como la del entonces joven Lionel Messi del Mundial 2006 (usada precisamente contra México) y la de Honey Thaljieh, capitana de la primera selección femenina de Palestina y símbolo de inclusión en el deporte.

El legado de Qatar y el reto de un Mundial tripartito

Durante el evento inaugural también pudimos platicar con Mohamed Al Kuwari, asesor cultural de "Años de Cultura" para América Latina y exembajador de Qatar en México, quien celebró las profundas similitudes culturales entre ambas naciones: "Viví aquí seis años y sé cuánto aman el fútbol. Nos parecemos mucho: la cultura, la comida, la importancia de la familia, de 'la jefa'. Aquí no me siento extranjero".

Al Kuwari aprovechó para reflexionar sobre los desafíos logísticos que enfrentarán los aficionados en la edición de 2026 en comparación con la experiencia compacta de Qatar 2022: "En Qatar era un solo país, ciudades cercanas donde con el metro podías ir a todos los partidos. Aquí va a ser diferente, una aventura y una competencia entre tres países lejanos (México, Estados Unidos y Canadá). Va a costar más viajar con las maletas, pero es futbol. Mi recomendación a los mexicanos es: dejen todo y disfruten el futbol, porque este mes reúne a todo el mundo".

Por su parte, Abdulla Y. Al Mulla, director del museo 3-2-1 de Qatar, extendió una invitación al público local: "Estamos felices de compartir estos tesoros con el pueblo mexicano. Esperamos seguir extendiendo nuestros brazos al mundo a través de esta colaboración con el Museo Jumex".

La exposición "Objetos de Leyenda" es solo la punta de lanza de una agenda cultural más amplia para este verano, que incluirá la muestra inmersiva "Legado de Qatar 2022" en el Centro de Cultura Digital y un ciclo de cine árabe contemporáneo en la Cineteca Nacional.

Objetos de leyenda

Curaduría: Sheikha Najla Al Thani

Museo Jumex, Galería 1

Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra 303, Granada, CDMX

Del 10 de junio al 30 de agosto, de martes a domingo, de 10 a 17 h