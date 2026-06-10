Cerco mundialista

A 48 horas de la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 de futbol, las autoridades federales han establecido sus prioridades: resguardar el Estado Ciudad de México y el Fan Fest del Zócalo capitalino. Más de 11,000 elementos de la policía local serán desplegados en el corredor que conecta al centro histórico con el coloso de Santa Úrsula, para contener a los contingentes que se manifestarán en vísperas del evento global.

Las alertas de viajes emitida por la Embajada de Estados Unidos en México para los ciudadanos de ese país marcan en rojo a Jalisco y en amarillo, a la Ciudad de México y Nuevo León. En cambio, los avisos emitidos por distintos servicios de seguridad privados son específicos.

“Es probable que las próximas concentraciones cuenten con una asistencia significativa y puedan tornarse violentas, lo que provocaría medidas policiales de fuerza y supondría riesgos colaterales para los transeúntes”, señalan, “eviten todos estos eventos, debido al riesgo de disturbios”.

“Es probable que las fuerzas de seguridad recurran a medidas contundentes, como el uso de gas lacrimógeno y cañones de agua, para dispersar las concentraciones excesivamente perturbadoras o violentas”.

La anfitriona de la Copa Mundial de la FIFA 2026 es la jefa del gobierno capitalino, Clara Brugada, quien ayer 09 de junio, debió dejar en suspenso su agenda de actividades, para integrarse a la mesa de trabajo que negocia con la CNTE.

En el cuarto de situación, ayer pudo observarse a los secretarios Omar García Harfuch, de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, de Gobernación, y Mario Delgado, de Educación Pública, junto con la jefa del gobierno de la Ciudad de México y su secretario de seguridad pública, Pablo Velázquez. En territorio, el secretario de gobierno, César Cravioto, y el subsecretario de Gobernación, Arturo Medina.

Quedan 24 horas para el arranque del mayor evento deportivo de la historia contemporánea, por el calendario de la competencia, el número de equipos participantes y la audiencia; para el partido final, que se jugará en Nueva Jersey el 4 de julio, está previsto que 2,000 millones de personas sintonicen la transmisión en vivo.

Serán 104 partidos en 16 ciudades norteamericanas —78, en las 11 sedes de Estados Unidos— a lo largo de 39 días. El despliegue de seguridad obedecerá a los protocolos definidos por las autoridades estadounidenses para los eventos especiales de evaluación cualificada (Special Event Assessment Rating, SEAR, en inglés), distintos a los eventos nacionales de seguridad especial, como podría la Asamblea General de la ONU.

La diferencia es la duración de esos eventos (el Super Bowl, la maratón de Boston, las 500 Millas de Indianápolis, entre ellos), pero todos contaron con protección contra sistemas aéreos no tripulados.

En tierra, múltiples controles de perímetro restringir el acceso solo a quienes tengan entradas para los estadios. Y por aire, defensas antidrones para cada uno de los 78 partidos y las fiestas de aficionados en cada una de las 11 ciudades durante todo el torneo.