Boris deja estragos leves en 13 municipios

El Gobierno de México informó que el paso de la tormenta tropical Boris por el Pacífico mexicano ha dejado hasta ahora afectaciones menores en Guerrero y Oaxaca, principalmente encharcamientos, caída de árboles, desprendimiento de techos e interrupciones temporales del suministro eléctrico, mientras continúan desplegados miles de elementos de fuerzas federales y organismos de emergencia para atender cualquier contingencia.

A través de un comunicado conjunto, las autoridades federales detallaron que Boris se degradó durante la madrugada a depresión tropical tras tocar tierra, aunque sus remanentes continúan generando lluvias intensas en diversas regiones del país.

Según el reporte oficial, las afectaciones se registran en siete municipios de Guerrero y seis de Oaxaca.

Las autoridades señalaron que los daños consisten principalmente en encharcamientos viales, anegaciones urbanas, caída de bardas, desprendimientos de techos en estructuras ligeras e ingreso temporal de agua a viviendas y a un mercado.

Asimismo, se reportaron cortes momentáneos de energía eléctrica que fueron restablecidos de forma inmediata por personal de la CFE.

Ante el incremento del nivel del mar, el oleaje elevado y el fenómeno de mar de fondo, se determinó el cierre preventivo de playas y puertos a la navegación menor en zonas afectadas. También fueron suspendidas las clases en la región Costa de Oaxaca y se habilitó un refugio temporal en el Auditorio del Albergue Escolar de San Mateo del Mar.

Persistirán las lluvias

La Comisión Nacional del Agua informó que durante ayer y hoy continuarán las lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional, con precipitaciones puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, estas condiciones son provocadas por los remanentes de Boris, su interacción con canales de baja presión, la entrada de humedad proveniente de ambos litorales y una zona de baja presión ubicada en el Golfo de Tehuantepec.

Las autoridades precisaron que la tormenta tropical Cristina, localizada frente a las costas de Centroamérica, no representa riesgo para México.