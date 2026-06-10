Rueda de la fortuna

El DIF Nacional y la Procuraduría de la Infancia lanzaron una estrategia para el Mundial 2026, blindando a los menores contra riesgos como la trata y la explotación por el turismo masivo. Con el respaldo de Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), implementarán quioscos de atención, guías contra extravíos y herramientas digitales (chatbots) para que las infancias identifiquen alertas y pidan ayuda. El objetivo es garantizar un torneo seguro donde se respeten plenamente sus derechos.