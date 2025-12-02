Al finalizar el año, pueden ponderarse algunos de los efectos causados por los “Aranceles de la Liberación,” aprobados por la Casa Blanca al comienzo del segundo mandato del presidente Donald Trump. El escenario mas pesimista, de un brote inflacionario causado por los aranceles a fin de este año, no ha ocurrido. A pesar de un aumento en la inflación a 3 por ciento, en Estados Unidos el banco central ha decidido recortar la tasa de interés.

Varios factores explican el hecho que la imposición de los “Aranceles de la Liberación” no ha generado aún aumentos de precios. Primero, La Casa Blanca ha retrocedido varias veces ante la imposición de los aranceles. La última vez, reconociendo tácitamente que pueden causar inflación, exceptuó de pagar aranceles a casi un centenar de bienes de consumo, incluyendo bananos, café, carne, frutas, nueces y especies. Segundo, en anticipación de los aranceles, los importadores aumentaron inventarios. Lo cual les permitió evitar trasladarle los costos a los consumidores. Finalmente, como lo describe el Wall Street Journal (12|01|25), las inversiones en inteligencia artificial están contribuyendo al crecimiento económico de Estados Unidos y de un selecto grupo de economías, tales como China, los Países Bajos, Sur Corea y Taiwán. Durante la primera mitad de este año, se estima que las inversiones en inteligencia artificial han contribuido la mitad del crecimiento económico de Estados Unidos.

*El autor es analista y consultor internacional, ex-director de la Oficina de la CEPAL en Washington. Comentarista de economía y finanzas de CNN en Español TV y radio, TELEMUNDO, UNIVISION y otros medios.