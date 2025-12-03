AMLO y los otros datos

La trilogía de Andrés Manuel López Obrador ha completado su segunda entrega. Desde Palenque, el expresidente celebró el séptimo aniversario de su toma de posesión con la inminente llegada de Grandeza a las librerías y anticipó la aparición de Gloria, antes de cerrar su ciclo en la literatura histórica.

Además del espaldarazo a la presidenta Claudia Sheinbaum —“no hay que hacerle sombra... hay que apoyarla mucho”, instruyó a sus seguidores por las redes sociales—, el político tabasqueño hizo un nuevo repaso sobre sus éxitos. Y con otros datos, subrayó la hazaña: 13.6 millones de mexicanos salieron de la pobreza.

Gracias, el primer libro de la saga de AMLO, sirvió para iniciar la defensa de su legado. Con el refrendo de la mayoría de los votantes en el 2024, hubo un aval indudable al proyecto de nación morenista.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha generado dos documentos con una interpretación puntual sobre el desempeño de México en los últimos años. El primero fue un estudio económico publicado justo seis meses antes de que concluyera la administración lopezobradorista.

El punto de inflexión, anotaba el reporte, fue la pandemia. Tras una lenta recuperación, la economía mexicana ha sorteado bien el entorno mundial de endurecimiento de las condiciones financieras y aumento de la incertidumbre. Ambas, generadas por el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

En la víspera (diciembre del 2023), el gobierno de México había quebrado su sólido historial y elevó el déficit de la deuda pública. El entonces secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, pidió al Congreso respaldar su propuesta y lograr que el legado de AMLO —el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y la nueva red de aeropuertos operada por las Fuerzas Armadas, entre ellos el AIFA— pudieran consolidarse.

Entonces, la OCDE ya insistía en la necesidad de una reforma tributaria. “Una mayor recaudación de impuestos permitiría mantener la prudencia fiscal y abordar importantes necesidades de gasto en áreas de mejora de la productividad, como la educación, las infraestructuras, las transiciones digital y verde, y la lucha contra la corrupción y la delincuencia”, planteaba.

Si el nearshoring fue una oportunidad perdida, ya se verá. Ahora mismo, de acuerdo con la OCDE, las exportaciones mexicanas van a la baja, por el aumento de los aranceles y la incertidumbre. Con el TMEC en una etapa de definición, las perspectivas económicas para México se verán comprometidas.

Los datos duros: La OCDE pronosticó que la economía mexicana crecerá 1.2% en 2026 y 1.7% en 2027, tras haber mejorado 0.7% en 2025. El bajo nivel de desempleo y una inflación moderada —que registraría 3.8% en 2025, 3.3 en 2026 y 2.9% en 2027 respectivamente— respaldarán el consumo.

Tras demostrar resiliencia durante el primer semestre de 2025 a pesar del incremento de la incertidumbre mundial, la actividad económica se ha debilitado, con una contracción del PIB del 0.3% en el tercer trimestre (ajustado por estacionalidad). El consumo privado se está moderando en línea con la ralentización de la creación de empleo formal, sobre todo en el sector manufacturero.

Las exportaciones del sector automotriz se han debilitado, mientras que las exportaciones manufactureras no automotrices se han mantenido resilientes hasta ahora, respaldadas por una sólida demanda de EU. La inversión privada sigue en niveles moderados, lo que refleja la elevada incertidumbre.

Efectos secundarios

CRITERIOS. En el listado de 43 aspirantes a la titularidad de la Fiscalía General de la República aprobado por la Junta de Coordinación Política del Senado hubo solo seis mujeres. Los líderes de las fracciones parlamentarias consensuaron la decena de candidatos que ayer fue entregada a la Ejecutiva federal y respetaron la paridad. Además de la encargada de la fiscalía y exconsejera jurídica, Ernestina Godoy, se registraron Luz María Zarza Delgado, Maribel Bojorges Beltrán, Sandra Luz González Mogollón y Mirna Lucía Grande Hernández. La terna que será votada también podría quedar con mayoría femenina.