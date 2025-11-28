Adaptarse a la era digital o extinguirse, dilema de las universidades

La nueva era de la Inteligencia Artificial Generativa en la que está inmerso el mundo representa extraordinarios desafíos para las instituciones de educación superior del país que carezcan de una visión de futuro y no actúen rápida y oportunamente para adaptarse al acelerado avance tecnológico, ya que estarán condenadas a la extinción, porque lo que hoy se enseña en las aulas, mañana se volverá obsoleto.

El fundador de Microsoft, el magnate empresarial Bill Gates, advierte que la Inteligencia Artificial (IA) cambiará, a nivel global, el paradigma que actualmente existe, por lo que varias profesiones se verán afectadas por cambio disruptivo que genera esta nueva tecnología que alterará la vida de todos en el mundo.

Gates considera que profesores, correctores, taquígrafos judiciales y administrativos se verán laboralmente afectados por la IA, mientras que los sectores profesionales que no se verán afectados son los enfocados en inteligencia artificial, energía y biología.

Asimismo, el magnate empresarial estima imprescindible que los más jóvenes aprendan programación y desarrollo de habilidades digitales, herramientas que les servirán para el mundo laboral actual y venidero. Estima importante que las personas adquieran estos conocimientos para evolucionar con la tecnología y no quedarse atrás en la presente era digital que ya se vive en el mundo.

La educación superior no está exenta del acelerado avance tecnológico. Ricardo Villanueva Lomelí, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del gobierno de México, ha externado en diversos foros que las universidades mexicanas enfrentan el riesgo de quedar obsoletas si no aceleran su adaptación a los cambios del conocimiento y tecnología digital.

Considera que, para responder a las necesidades reales de las nuevas generaciones de estudiantes en la era digital, las instituciones de educación superior están obligadas a replantearse sus modelos educativos, porque lo que hoy se enseña en las universidades pierde vigencia en menos de una década.

Subrayó que sólo 35 de cada 100 jóvenes que ingresan al bachillerato obtienen un título universitario, por lo que las instituciones educativas deben ofrecer carreras más atractivas y con mayores oportunidades de desarrollo futuro.

El subsecretario de Educación Superior ha llamado a las universidades públicas para dejar de esperar pasivamente a los estudiantes y asumir un rol más activo en guiarlos hacia áreas con mayor proyección, como las ciencias exactas y las nuevas tecnologías, las cuales -ha dicho-, no han tenido un crecimiento significativo en la última década.

Con base en datos del Foro Económico Mundial, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, indicó que para el año 2030 se crearán 170 millones de nuevos empleos, pero desaparecerán 92 millones, producto de transformaciones en tecnología, demografía y sostenibilidad. En su opinión, no basta con formar profesionales técnicamente capacitados, sino ciudadanos críticos, éticos y capaces de transformar su entorno ante los retos del futuro.

Frente al cambio disruptivo por la Inteligencia Artificial Generativa, varias universidades mexicanas han comenzado a integrar esta novedosa herramienta tecnológica con la misión de promover la innovación desde las aulas y formar a los profesionales del futuro. Otras están en el camino hacia la era digital mediante el fomento, entre académicos y alumnos, del aprendizaje y empleo de IA.

Por ejemplo, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), ubicada a nivel mundial en el Top 401-600 en el ranking de Impacto de Times Higher Education (THE), y considerada una de las mejores ocho universidades públicas del país por su excelencia y reputación académica, construye el Centro Universitario de Innovación Digital para encarar el desafío de la acelerada transición hacia el mundo digital formando y capacitando con las nuevas herramientas tecnológicas a los próximos líderes que forma, lo cual sin duda es una buena noticia para los jóvenes hidalguenses.