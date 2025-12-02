Acciones de FEMSA se disparan en BMV

Fomento Económico Mexicano (FEMSA), uno de los mayores conglomerados industriales del país, lideró las ganancias en el mercado bursátil local tras informar que firmó un instrumento derivado conocido como acuerdo de recompra acelerada de acciones (ASR, por sus siglas en inglés) con una financiera estadounidense, cuya identidad no fue revelada.

Sus acciones subieron 5.04% a 185.32 pesos cada una en la Bolsa Mexicana de Valores.

La operación forma parte de la estrategia de asignación de la compañía y tiene le objetivo de aumentar los retornos de capital para sus accionistas, de acuerdo con un comunicado.

Cada ADS representa diez unidades BD de FEMSA y cada unidad BD representa una acción serie B, dos acciones serie D-B y dos acciones serie D-L, sin valor nominal.

Netflix y Comcast Corporation, el gigante mundial de la televisión bajo demanda y un conglomerado de medios de origen estadounidense, respectivamente, presentaron nuevas ofertas para adquirir los activos de Warner Bros. Discovery, reportó la agencia de noticias Bloomberg News.

Netflix está trabajando en obtener un préstamo puente que totaliza decenas de miles de millones de dólares para financiar una eventual adquisición de los estudios Warner Bros y el servicio de streaming HBO Max. Warner Bros pretende obtener al menos 30 dólares por acción por una eventual venta de una parte de sus activos.

Por su parte, Comcast presentó una nueva oferta por los activos de Warner Bros. Discovery, que contempla fusionar su unidad NBCUniversal.

La otra empresa interesada en adquirir a Warner Bros es Paramount Skydance.

El Bovespa renovó el martes sus máximos históricos, superando por primera vez los 161,000 puntos, impulsado por el escenario externo, especialmente las expectativas sobre los próximos pasos del banco central estadounidense. El índice de referencia de la Bolsa brasileña, el Bovespa, subió 1.56% a 161,092.25 puntos, un máximo del día, renovando récords de cierre e intradía.

En la opinión del socio y asesor de Blue3 Investimentos, Willian Queiroz, el desempeño del Bovespa está relacionado con las expectativas de un nuevo recorte de las tasas de interés en Estados Unidos la próxima semana, y el repunte más reciente no finaliza un posible ciclo alcista para la Bolsa local en los próximos meses.

En 2020, el Ibovespa cerró el año en 119,017.24 puntos y en 2024, en 120,283.40 puntos. En lo que va del año, solo ha registrado pérdidas mensuales acumuladas en febrero y julio, con una revalorización del 33.9% en 11 meses.

El 2026 será un año de alta potencia en el sector energético mexicano. De entrada, avanzarán las iniciativas en torno al “Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030” que, con inversiones por más de 22,300 millones, se prevé incorpore 22,674 megawatts al servicio eléctrico del país, mientras la inversión privada aportará 6,400 mw.

El plan gubernamental incluye siete parques eólicos, nueve fotovoltaicos y cinco plantas de ciclo combinado con gas natural, mientras en gas natural, la ampliación del gasoducto Mayakan lo aproxima a su meta de iniciar operaciones en el 2027, buena noticia para pobladores y empresas de la península de Yucatán y mejor para la industria.

