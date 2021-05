El affaire del gobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca con desafuero, orden de aprehensión congelación de cuentas y amago de desaparición de poderes crea una crisis constitucional.

Esa crisis, impedirá, por ejemplo, enviar ayuda federal por los desastres naturales en algunas ciudades tamaulipeca, si el ejecutivo estatal es “un prófugo”. Desde el principio el proceso político ha sido desaseado.

Desaparecer los poderes crea crisis constitucional, por ello no se usa el recurso hace 46 años. ¿Por qué hacerlo con el Senado en receso y a 16 días de las elecciones? Quizá es un estilo personal que sólo está cómodo en medio del permanente conflicto.

¿Otra vez un frente de países no alineados?

Durante la Guerra Fría, se formó un frente de “países no alineados”, de dudosa neutralidad, eran parciales a la Unión Soviética que facilitó que México lograra la aprobación de una carta de derechos de las naciones, “un desafío a las potencias”.

Desde entonces se critica la figura del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, crítica que México ha eludido, pues sabido es que en el Consejo están las potencias que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Todas con derecho a veto.

Ninguna de ellas ha intentado jamás cambiar las cosas, por eso parece trasnochada la premisa del canciller Marcelo Ebrard al calificar al Consejo como “aberración y mecanismo multilateral injusto”. ¿Quieren liderar otro frente de no alineados?

Cucan al círculo rojo desde Palacio Nacional

Hace varios años, un vecino que trató profesionalmente al hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador me explicó que entiende perfectamente los vericuetos del laberinto de las finanzas públicas y privadas.

Por eso uno supone que el reclamo hecho ayer 20 de mayo, al Banco de México por la no entrega de los remanentes y la exigencia de “transparentar” el manejo de las reservas internacionales fue una más de sus maliciosas provocaciones.

Por eso deslizó aquello “tenemos finanzas sanas, por eso no necesitamos de las reservas del Banco de México”. A veces creo que somos tan predecibles que sabe qué decirnos para tener a medio mundo colgado de las lámparas. Y no hace nada.

NOTAS EN REMOLINO

Una indiscreción más del Presidente de la Suprema Corte de Justicia Arturo Záldivar. Por segunda ocasión fue a Palacio Nacional. Lo hace en medio de muchas turbulencias constitucionales, como si no supiera que él representa a uno de los Tres Poderes de la Unión, no es empleado federal... Por cierto, será cuesta arriba la lucha contra la censura de la “ley mordaza”, porque la revivió una decisión de la Suprema Corte. Coincidencias, supongo... Avisan que la titular de Gobernación discutió con gobernadores la reapertura de escuelas. ¿Estaría Tamaulipas? Conste, es pregunta... No se puede meter en el mismo costal a todos los empresarios, dijo ayer 20 de mayo, la titular de Economía Tatiana Clouthier... Como sociedad, debiéramos avergonzarnos de que tantas escuelas hayan sido vandalizadas durante el tiempo que han estado cerradas...