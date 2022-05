Descubrir a la persona detrás del personaje público no es fácil. Las máscaras ocultan las debilidades y fortalezas de quien vive de cara a la sociedad y adquiere un halo particular. La máscara también protege a la persona de la luz pública, protección que no falsea sino mantiene una distancia necesaria para el desarrollo interior. Romper o acortar esa distancia para develar a la persona detrás del personaje es entonces un acto de valentía, una forma de ampliar la comunicación con el mundo. Con Cartas de amor y rebeldía (2022), Lydia Cacho nos permite acercarnos a su vida personal, a su formación y visión del mundo; apreciar con mayor profundidad su intenso compromiso con la vida, su apuesta por la defensa de la libertad de mujeres y niñas y su incansable lucha por la justicia.

Periodista y escritora, defensora de los derechos humanos, Lydia Cacho se dio a conocer sobre todo con Los demonios del Edén (2005), donde sacó a la luz los crímenes de una red internacional de pederastas. En un país permeado de violencia e impunidad, este impactante trabajo le atrajo una persecución incesante que culminó en 2019 con su exilio en España. Si sólo necesitáramos un caso para demostrar la colusión de intereses empresariales y políticos que carcome la vida de niñas y adolescentes y mina la vida social y la legalidad en México, bastaría con el recuento del uso del aparato policial y judicial contra Cacho y la persistente impunidad de la explotación sexual en nuestro país. Su valentía ante la monstruosidad de esta maquinaria de destrucción bastaría también para mantener alguna esperanza: no todo está perdido mientras haya quien busque la verdad y crea en la palabra para denunciar y transformar.

También productora, asesora internacional, autora de libros infantiles, activista contra la violencia, poeta, Lydia Cacho deja ver a través de pasajes de sus diarios, cartas enviadas y recibidas, un gran amor por la vida que quizá sea la fuente de su fortaleza. Rebelde desde su adolescencia, supo forjarse un camino propio, alejado de los estereotipos de la femineidad, y desarrolló una fuerte personalidad arraigada en el amor de su familia y una consciencia social temprana. Las páginas que abarcan su adolescencia y juventud en los años 70 y 80 nos recuerdan un México menos peligroso pero atravesado entonces como ahora de prejuicios. Iluminan también el proceso interior tan complejo para tantas adolescentes, que ella enfrentó con gran sentido de independencia.

A través de cartas de amor y desamor, Cacho saca a la luz más que escenas de su vida privada una reivindicación del amor en libertad, las tensiones entre una profesión demandante y peligrosa y la vida en pareja; entre la compañía amorosa y el concepto de la vida propia como misión. Sin sentimentalismo, sus cartas reivindican también el valor de la sensualidad, la comunión con la naturaleza, la libertad necesaria para preservar un espacio interno propio. Sin autoconmiseración, devela también su alto concepto de la lealtad y la dignidad, las heridas que le dejan la falta de comprensión y comunicación, la soledad que enfrenta quien se atreve a ser ella misma y, además, se expone a la ira de los poderosos.

Más allá de la riqueza de su extraordinaria vida que se manifiesta en estas páginas, las reflexiones de la autora en sus intercambios epistolares acerca de la putrefacción del sistema de justicia mexicano y del machismo que denigra a mujeres y niñas invitan a profundizar en el estado de nuestra sociedad, en la urgencia de exigirle cuentas al poder.

¿Por qué una mujer valiente, íntegra, una feminista de cuerpo entero, una defensora de niñas explotadas tiene que escindirse y exiliarse? Muy desgraciada es una sociedad que permite la impunidad de la trata y la expulsión de una de las protagonistas más admirables de la lucha por la verdad y la justicia en México.

rrg