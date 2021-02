Utilizando este análisis y las aportaciones de expertos en políticas, academia y negocios, proponemos un paquete de ocho áreas de reforma mutuamente solidarias en la segunda parte del informe. Estas políticas ayudarían a acelerar significativamente la transición hacia una economía resiliente para el Reino Unido e internacionalmente:

1. Un presupuesto de bienestar para el Reino Unido que redefina lo que valoramos en nuestra economía y, en consecuencia, destina una mayor parte de los recursos públicos y privados hacia resultados ambientalmente sostenibles y socialmente beneficiosos.

2. Un conjunto modernizado de normas fiscales gubernamentales en el Reino Unido que garanticen la disponibilidad de recursos suficientes para complementar el presupuesto de bienestar. Esto permitirá al gobierno del Reino Unido pedir más préstamos a las bajas tasas de interés actuales e invertir en los sectores con bajas emisiones de carbono y eficientes en recursos que sostendrán el desarrollo económico del país en las próximas décadas.

3. Más respaldo para redirigir el dinero para ayudar a financiar la transición verde, a través de una nueva autoridad nacional de inversión del Reino Unido. Esto desempeñará un papel activo en el mercado invirtiendo recursos públicos hacia misiones o resultados específicos (como cumplir el objetivo neto cero del Reino Unido).

4. A nivel financiero, este cambio de inversiones se acelera mediante evaluaciones obligatorias de riesgos financieros y su divulgación para los bancos privados que integran los riesgos ambientales no tradicionales en sus marcos contables y de evaluación de riesgos.

5. La divulgación de estos riesgos es también una condición previa para la orientación crediticia verde. Al factorizar los riesgos climáticos y ecológicos en sus marcos de compras de activos y garantías, los bancos centrales ayudarán a trasladar las inversiones de actividades nocivas a sectores verdes.

6. Un impuesto sobre el valor de la tierra para generar una nueva fuente de financiamiento de inversiones y generación de recursos para apoyar a los hogares de bajos ingresos. Esta política tendrá efectos insignificantes en la actividad económica, pero ayudará a corregir las desigualdades de riqueza y poder. Sus impuestos aumentan en el valor de la tierra al tiempo que aumentan la eficiencia del uso de la tierra en las zonas rurales, y reducirán el sellado del suelo y la fragmentación del paisaje.

7. Ingresos fiscales adicionales de los límites de recursos. Esto garantiza que el aumento de la eficiencia de los recursos se traduzca en una reducción absoluta en lugar de una reducción relativa del uso de los recursos. Al hacerlo, ayudan a controlar la pérdida de biodiversidad y a garantizar que los ecosistemas puedan recuperarse naturalmente a un estado más sostenible.

8. Impuestos fronterizos ambientales que ponen un precio más alto a las importaciones de bienes perjudiciales para el medio ambiente. Esto garantizará que la economía nacional sea competitiva, al mismo tiempo que reducirán las emisiones de carbono y protegerán la biodiversidad.

La recuperación del Covid-19 presenta un tenedor en el camino para los gobiernos. Rebotar a los días precovid no es suficiente. No podemos permitirnos seguir jugando en los bordes con políticas que logran un cambio incremental o que ya no son adecuadas para su propósito. Como señaló solemnemente el ambientalista Bill McKibben, "ganar lentamente es lo mismo que perder" en el contexto del cambio climático. La investigación, el análisis y la síntesis que se presentan aquí ofrecen una muestra de las políticas audaces y transformadoras que necesitamos para avanzar y abordar las múltiples crisis que enfrentamos colectivamente.

Para ello, el gobierno, los inversores, las empresas y los ciudadanos deben tomar decisiones. Juntos, deben establecer una regulación que rompa nuestra dependencia de los combustibles fósiles y las actividades económicas extractivas y propulse al Reino Unido a lo largo de una vía de carbono neutral, de bajos recursos y de alto bienestar. Este informe es una invitación. Somos conscientes de que las propuestas son de gran alcance. Pero estamos convencidos de que son necesarios. Para mitigar los costos de las crisis futuras, necesitamos el valor de hacer algo nuevo. Con este informe, los invitamos a atreverse, para que la prosperidad de hoy beneficie a nuestros hijos mañana y podamos darles una mayor oportunidad de prosperar en un planeta abundante.