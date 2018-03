El verdadero enemigo de México es la ostentosa clase política que miles de ciudadanos mantenemos y que se ha vuelto un obstáculo para establecer en adecuado clima de inversión y negocios.

En tanto el mundo se acostumbra al estilo áspero de Trump, los mercados reaccionan con menos vehemencia a sus provocaciones y las monedas del mundo se estabilizan acostumbradas a la pesadez de un dólar fuerte.

Luego de las andanadas de Donald Trump, el mundo y México retoman sus antiguos niveles de estabilidad, voltean a ver sus viejos problemas que pacientemente esperan en la esquina del caos, calmos destruyendo las instituciones mexicanas ante la complacencia de los políticos: inseguridad, impunidad, corrupción y pobreza campean a lo largo y ancho del territorio nacional.

La partidocracia mexicana envuelta en la bandera del nacionalismo aprovechó el margen de maniobra que los ataques del enemigo exterior; sin embargo, no pueden, ni deben fincar el futuro de México anclado a la defensa nacional y al cataclismo del muro.

El presidente Enrique Peña pidió la comprensión de los actores sociales frente al gasolinazo y recibió el apoyo de la sociedad mexicana y de amplios sectores de la comunidad internacional frente a las provocaciones y filtraciones del gobierno de Estados Unidos, sin vislumbrarse una ruta nacional.

El gobierno deberá encontrar una estrategia que le otorgue viabilidad económica, política y social al último tramo del presidente Peña, a partir de las formas de hacer política del sr. Trump y resolver los problemas más urgentes de la agenda nacional.

Peña, además de solicitar la comprensión y el apoyo de la sociedad, deberá convencer a la burocracia para facilité las inversiones: es común escuchar charlas de pequeños, medianos y grandes empresarios que sus proyectos son víctimas de la corrupción y de la sobrerregulación.

Ante la zozobra de la inversión extranjera, es menester que las miles de resoluciones pendientes en el remozado y poco amigable portal del gobierno federal, punta de lanza del proyecto digital de Alejandra Lagunes, sean resueltos con oportunidad para permitir que miles de empresarios mexicanos inviertan en nuestro país.

El principal enemigo de México no se encuentra en el exterior: se anida en una ineficiente y ostentosa partidocracia mexicana que trunca miles negocios empantanados por la corrupción y la excesiva burocracia: si no me cree, estimado lector, intente sacar unas placas en la Ciudad de México.

