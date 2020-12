Tras el colapso que sufrió la economía global, la expectativa es que la actividad tenga mejor desempeño en 2021. Mucho dependerá del éxito de la vacuna. EU, tan importante para México, se espera pueda crecer 3.8%, aunque hay firmas como Goldman & Sachs que proyecta hasta 5.3 por ciento.

En enero regresan a la Casa Blanca los demócratas con Joe Biden. Es de esperar una actividad comercial menos beligerante, aunque no por ello desaparecerán súbitamente las barreras proteccionistas, máxime la necesidad de apoyar su mercado interno. Para nuestro gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador se abre una luz, particularmente frente a las amenazas que hay en el ámbito agropecuario con el concepto de estacionalidad o temporalidad.

Este es un asunto violatorio a lo negociado en el T-MEC. Ni México ni Canadá lo aceptaron durante las negociaciones. Sin embargo, debido a las presiones en algunos estados del sur de EU como Florida o Georgia y con el beneplácito del gobierno de Donald Trump, están en proceso algunas investigaciones por dumping para las blueberries de México, Chile y Perú y por aparte otras contra la fresa y el pimiento mexicanos que deberán desahogarse en 2021.

Más allá de que Economía aún con Graciela Márquez ha atendido de cerca el delicado asunto, la USTR con Robert Lighthizer no ha perdido el tiempo y ya incluyó también otras dos investigaciones contra nuestro país para pepino y calabaza.

Veremos qué tanto se suaviza la postura de EU con Biden en estos expedientes, pero hasta ahora la amenaza para activar la temporalidad avanza.

Los productores mexicanos a través del CNA que preside Bosco de la Vega ya aportaron información a los expedientes conforme a los tiempos, y harán lo propio en el primer trimestre para aquellos que recién iniciaron. Se contrató a White & Case que comanda Ismael Reyes Retana y se cuenta también con el apoyo de Sader de Víctor Villalobos.

Claramente no hay nada escrito, de ahí que exista el compromiso del gobierno de responder con el sustento del capítulo 10 del T-MEC e imponer salvaguardas contra diversas exportaciones de EU. Otra vía susceptible es la OMC. La situación no es sencilla. Como quiera amenaza ampliada contra nuestro campo.

La FND casi sin actividad y quizá reenfoque

Al igual que el gobierno optó por no implementar medidas contracíclicas para enfrentar la crisis, el papel de la banca de desarrollo ha resultado sumamente limitado. Recién le platicaba que hasta ha restringido el fondeo a los intermediarios no bancarios, en este caso Nafin-Bancomext de Carlos Noriega y el FIRA de Jesús Elizondo. Punto y aparte merece la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario (FND)que comanda Baldemar Hernández. Hay quien dice que esta institución se reenfocará para entregar apoyos. Lo cierto es que su actividad crediticia está seca. No reportó sus números del tercer trimestre y en el segundo mostraba una cartera vencida del 18 por ciento.

Logra el Santos amparo vs venta de Fox Sport

Resulta que el viernes Grupo Orlegi de Alejandro Irarragorri y que lleva Alfonso Villalva obtuvo un amparo contra la venta de Fox Sport por parte de Disney, misma que ordenó el IFT de Adolfo Cuevas. El procedimiento lo formuló el equipo de fútbol Santos Laguna. Se alega que en la desincorporación debe ser llamado, ya que ese equipo cedió los derechos televisivos y en consecuencia Fox Sport requiere su autorización para traspasarlos a un tercero. La protección la otorgó el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.

Van sólo dos por relevo de De la Vega en CNA

Ahora sí en el CNA todo está listo para que se realice el 2 de febrero la elección para sustituir a Bosco de la Vega, quien concluye su mandato en marzo. A diferencia de lo sucedido en Concamin con Francisco Cervantes, aquí sí habrá relevo. Se registraron sólo dos candidatos: Vicente Gómez Cobo de Femeleche y Juan Cortina Gallardo mandamás de la cámara azucarera.