Sometimes when we touch: reivindicando el soft rock y los placeres culposos

Esa música siempre estuvo ahí. Parecía que vivía siempre en la radio, en la estación de “clásicos” y me acompañaba todos los días mientras iba a la escuela o sonaba en la casa por la mañana. Sonaba a “Horse with no name” de America, “All out of love” de Air Supply, “Africa” de Toto o “Your kiss is on my list” de Hall & Oates.

El documental Sometimes when we touch explora el fenómeno del soft rock. La serie de tres partes, estrenada en la plataforma de streaming Paramount+, hace un recorrido por el ascenso del género durante los setenta, su caída de gracia durante las siguientes dos décadas y su eventual resurrección en el nuevo milenio.

El documental toma su nombre de la balada compuesta en 1977 por el canadiense Dan Hill y Barry Mann y que ha sido reinterpretada por Cleo Laine y James Galway, Rod Stewart, Tina Turner, Tammy Wynette y hasta el boxeador Manny Pacquiao.

Con entrevistas a Darryl McDaniels de Run DMC, Stewart Copeland de The Police, Sheryl Crow, Susanah Hoffs de The Bangles, el exeditor de Rolling Stone Ben Fong Torres y el productor Clive Davis, entre otros, Sometimes when we touch nos invita a explorar aquello que a veces denominamos como el placer culposo del pop. Canciones que siempre ocultamos que nos gustaban, pero que secretamente las cantábamos.

La categoría de soft rock ha sido una taxonomía más inventada para tratar de definir o encasillar un género musical. En esa etiqueta cabía el rock, folk, jazz, pop y la música disco.El término ganó popularidad durante los años setenta cuando la estación KNX FM de Los Ángeles comenzó a experimentar con el concepto del “Album Oriented Rock” o AOR pero con las canciones más suaves. Mientras que otras estaciones programaban a las bandas de rock y sus composiciones cada vez más largas y complejas, esta estación conectó con otra sensibilidad musical.

En el género del soft rock entraron cantantes como James Taylor, Joni Mitchell, Jackson Browne o Elton John; bandas como Steely Dan, los Doobie Brothers, America, The Eagles, Fleetwood Mac hasta The Carpenters, The Commodores, Captain & Tennille, Minnie Ripperton, Barry Manilow, Hall & Oates o Air Supply. La etiqueta era amplia y muy flexible.

El rock suave se convirtió en un lugar común para encasillar la música pop desechable del momento. Fleetwood Mac, por ejemplo, vivió por muchos años considerada como una banda de pop rock que pese a su popularidad no recibía los mismos galardones que Pink Floyd, The Rolling Stones o David Bowie. El álbum Rumours pasó mucho tiempo en esta categoría antes de que fuera reconocido como uno de los grandes álbumes en la historia del rock y un fenómeno de TikTok.

En los setenta y ochenta era la música desdeñada por la crítica musical y el público conocedor. No buscaba romper paradigmas sonoros ni impulsaba una revolución estética. No era punk transgresor, heavy metal, new wave de Manchester, post punk neoyorquino y ciertamente no representaba la música de la juventud, pero ahí ocurrió una revolución suave que ha sido reivindicada en el siglo XXI.

Estas canciones se quedaron prensadas en el dial de la radio de clásicos y fue ahí donde muchos las descubrimos. En los años noventa, estas canciones comenzaron a resurgir como sampleos en el hip hop. “Eye Know” de De La Soul contiene sus referencias al jazz rock de Steely Dan; “Bonita Applebum” de A Tribe Called Quest al pop de Carly Simon; Tupac Shakur a las baladas de Bruce Hornsby; The Fugees modernizaron “Killing me softly” de Roberta Flack, y Will Smith reinterpretó la extraordinaria “Just the Two of Us” de Grover Washington y Bill Withers. Son ejemplos de cómo esa música fue ganando reconocimiento. En el cine las películas de Quentin Tarantino, Richard Linklater y Paul Thomas Anderson también ayudaron a este resurgimiento.

Sometimes when we touch ayudará a reestablecer esas conexiones que tenías con esas canciones que nunca estuvieron de moda pero que de alguna forma se impregnaron en nuestra memoria para siempre.

