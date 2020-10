Ahora que las inversiones con impactos positivos en el entorno han cobrado interés, Pimpco, uno de los principales gestores de inversión de renta fija del mundo, lanzó un fondo enfocado a inversiones con un fuerte impacto ambiental, social y de gobernanza (ESG).

El instrumento denominado Pimpco ESG Income Fund (PEGIX) persigue un enfoque global, multisectorial y flexible, pero está exclusivamente dedicado a las inversiones relacionadas con ESG y dirigido al público inversionista que desea obtener ingresos de fuentes más sostenibles.

“En un entorno de inversión menor durante más tiempo, PIMCO está bien posicionado como administrador activo para encontrar oportunidades atractivas en un panorama de inversión en rápida evolución que incluye una mayor demanda de estrategias dirigidas a inversiones sostenibles”, dijo el director general de PimpcoGroup y director de inversiones, Dan Ivascyn.

Pimpco ha estado invirtiendo en activos socialmente responsables desde 1989 y lanzó sus primeros fondos ESG en 2017. Desde entonces, lsus activos bajo administración han crecido a 157,000 millones de dólares.

A finales de este mes Alsea dará a conocer sus resultados del tercer trimestre del año. Los analistas de Signum Research esperan que las cifras hayan mejorado con respecto al segundo trimestre del año, aunque aún por debajo de lo registrado en el tercer trimestre del año anterior.

Durante el tercer trimestre, las operaciones de la empresa estuvieron ya abiertas la mayor parte de los meses para consumo dentro de los establecimientos, aunque con restricciones, pero ya en una modalidad diferente a únicamente la de “take out” o “delivery.

La región que más recuperación ha mostrado es la de Europa ya que inició la reapertura antes que México o Sudamérica. La tendencia muestra un nivel de ocupación de 70% en promedio en sus unidades. La primera semana de septiembre se ha llegado ya a 82% con respecto al año anterior.

Las cadenas de suministro de las manufacturas cambiarán después de la pandemia de Covid-19 y pasarán de un enfoque de bajos costos e inventario ajustado a uno que dará prioridad a la estabilidad y la resiliencia, concluye la más reciente encuesta del despacho internacional de abogados Foley & Lardner LLP a 150 ejecutivos de manufactura en todo el mundo.

El 70% de los encuestados anticipa que las empresas reducirán su enfoque en el abastecimiento del proveedor de menor costo. Además, un 62% espera que disminuya el enfoque en los modelos de fabricación justo a tiempo.

De acuerdo con el estudio, los ejecutivos de manufactura están tomando medidas para gestionar el riesgo en sus cadenas de suministro, fortaleciendo sus relaciones y aumentando la transparencia con sus proveedores y compradores.

Mientras que, antes de la crisis, los clientes podían solicitar información y no obtenerla, en medio de la pandemia ya no es aceptable negar información o no comunicarse con los compradores.

El 92% de los ejecutivos está tomando al menos alguna acción para crear más visibilidad dentro de sus cadenas de suministro y requiriendo más información de la gestión de riesgo de sus proveedores y de sus estrategias de continuidad.

General Motors de México nombró a María Angélica Zambrano como nueva directora de Recursos Humanos, a partir del 1 de noviembre.

Se integrará al Comité Ejecutivo de la compañía encabezado por Francisco Garza, presidente y director General de GM de México, Centroamérica y el Caribe.

Será la responsable de dirigir las estrategias para atraer, retener y desarrollar al talento de General Motors que en México es de casi 21,000 empleados. Además, se encargará de las relaciones labores con los sindicatos.

Zambrano es actualmente directora de Recursos Humanos para la función comercial de GM Sudamérica.