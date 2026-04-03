Fonatur pone a la venta terrenos en Huatulco con valor inicial de 95 millones de pesos

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) lanzó este viernes una licitación pública para vender 25 terrenos nuevos con vocación turística, habitacional y comercial, ubicados en el Centro Integralmente Planeado (CIP) Huatulco, Oaxaca, los cuales suman 95 millones de pesos como valor de salida de subasta.

El proceso se llevará a cabo en Bahías de Huatulco, Oaxaca, cuyo pre registro será del 6 al 17 de abril, periodo en que las personas interesadas podrán manifestar su intención de participar y entre el 16 y 17 de abril se realizará la junta de aclaraciones, con el objetivo de brindar certeza, resolver dudas y garantizar condiciones equitativas para los participantes.

En enero, el director del fondo, Sebastián Ramírez, informó que estaban por iniciar una nueva etapa para atraer inversión privada, nacional e internacional, en colaboración con BBVA México y detonar con mecanismos en donde se privilegie la transparencia (como fideicomisos) las reservas territoriales que tiene en Cozumel, Loreto, Litibú o Huatulco en beneficio del sector turístico.

La licitación mencionada, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) es la primera relacionada con dicha estrategia.

Los bienes, con base en el documento, serán enajenados onerosamente AD CORPUS (en su estado actual), por lo que no se tendrá derecho a reclamación alguna por falta o exceso de superficie, aceptándose las condiciones físicas, técnicas y jurídicas en las que estos se encuentren, con el uso de suelo autorizado, afectaciones y/o restricciones que puedan tener, entre otras condiciones.

“De igual manera no se garantiza por parte del Fonatur la habilitación y/o dotación de servicios de infraestructura”, se precisó a los interesados.

Los interesados de los terrenos deberán presentar propuestas económicas superiores a los precios de salida establecidos, en el entendido de que se desecharán las ofertas que consignen una cantidad inferior a ese monto.

De acuerdo con las bases de convocatoria, el fallo de la licitación será el próximo 20 de abril y los bienes serán pagados de contado, por lo que los adjudicatarios deberán cubrir la totalidad del precio de venta en un plazo no mayor a 30 días naturales contados a partir de la adjudicación.

En el catálogo del fondo se menciona que los inmuebles de mayor valor son:

Lote 1, Manzana 6, Mirador Chahué, Oaxaca, Huatulco (21.6 millones de pesos), con uso de suelo residencial turístico, densidad baja.

Lote 2, Manzana 7, Sector N, Oaxaca, Huatulco (20.2 millones de pesos), con uso de suelo mixto comercial sin alojamiento, densidad media.

Lote 1A, Manzana 1, Mirador Chahué, Оахаса , Huatulco (14.7 millones de pesos), con uso de suelo residencial turístico, densidad baja.

“La licitación de lotes en Huatulco contribuye a impulsar la inversión, detonar proyectos estratégicos y generar desarrollo económico en la región, consolidando el papel del Fonatur como un actor clave en la planeación y promoción del turismo en México”, se informó.