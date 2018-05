Se anuncia la reunión del candidato presidencial de Morena en Oaxaca, para dialogar con los maestros, especialmente con los ¨profesores¨ de la coordinadora, cuya sección 22 ha devastado la economía de Oaxaca.

Sólo la mala fe puede desconocer que las prácticas de control sindical de la CNTE rayan en lo gansteril, pero sobre todo que cada una de sus acciones ¨políticas¨ están calculadas para perjudicar a los niños y niñas de Oaxaca.

Por eso es inaceptable que el señor Andrés Manuel López Obrador aliente las maniobras de la CNTE que, ooootra vez, pudriría un año escolar en Oaxaca. Si, como se dice, su ventaja es abrumadora, ¿no será hora de deshacerse de ciertos aliados?

El cuento de los gobiernos de coalición

No solo las declaraciones y explicaciones del candidato presidencial del Frente, Ricardo Anaya, parecen un ejercicio de desinformación cuando hablan de ¨gobierno de coalición¨, sino que quienes los entrevistan parecen desconocer el contexto constitucional y legal del tema.

Es cierto que la Constitución se reformó para darle a un Presidente Electo la opción de formar un gobierno de coalición, pero también lo es que esa reforma constitucional no tiene ley reglamentaria, lo cual crea enorme vacío.

Quienes preguntamos no estamos obligados a saberlo, pero el señor Anaya, sí. Y a explicar. Mal está si su negativa a nombrar un eventual jefe de gabinete fuera por razones políticas, y se tratara de que desconoce que no puede nombrar a nadie, porque la figura no tiene respaldo legal y menos facultades. Ah, la desinformación.

¿Y los derechos humanos de los militares?

Fuentes usualmente bien informadas revelaron que con los militares asesinados por bandas criminales en una emboscada en Guerrero suma ya más de medio millar el número de soldados y marinos que han muerto en la batalla que se libra desde hace ya doce años.

No sorprende que las organizaciones de ¨corazones sangrantes¨, dizque defensoras de los derechos humanos, ni siquiera consideren darle condolencias a las familias de los soldados y marinos que mueren en la guerra anticrimen, igual que no se conduelen de los militares que son torturados y mutilados por las bandas criminales.

Tal hipocresía explica porque la gran mayoría de los mexicanos y mexicanas ve a las ONG defensoras de los derechos humanos, incluidas las afiliadas a la ONU y a la OEA, como defensoras de los criminales no de la sociedad.

NOTAS EN REMOLINO

El candidato presidencial del Frente Ricardo Anaya muestra que también tiene su veta de intolerancia, al acusar al Presidente Enrique Peña Nieto de ¨meterse en la elección¨ por convocar a votar con la cabeza, no con el hígado… Quien anda en la visita de las siete casas es el economista Gerardo Esquivel, ahora afiliado a Morena, para explicar ¨lo que AMLO quiso decir¨ en su confrontación con empresarios. Quizá, como dice Carlos Puig les confirme que la intención es privatizar el aeropuerto… En Ciudad Juárez el PRI de René Juárez Cisneros mostro un músculo que sorprendió a los chihuahuenses y hasta dio nuevos bríos a los militantes del tricolor… La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Janine Otálora, explicó a los enviados de la OEA que el tribunal está listo y podrá resolver todos los conflictos surgidos del proceso electoral… Sorprendente que una asociación como la Fundación Espinoza Iglesias proponga el establecimiento de una socialdemocracia en México. ¡Cómo para el tiempo ¡…