Incertidumbre: los anuncios de Donald Trump pusieron en vilo al mundo y pegaron a los mercados porque abrieron un alud de preguntas preocupantes: ¿Cómo aplicará Estados Unidos los aranceles? ¿serán para todos los países o habrá excepciones, por ejemplo para Canadá y México? ¿tratará igual al acero en bruto y al que lleva algún valor agregado? Por encima de todas estas dudas, hay un par que preocupan más ¿estamos ante el principio de una guerra comercial? ¿vendrán aranceles a otros productos?

El jueves y viernes cayeron los mercados bursátiles. En los próximos días caerán los pronósticos de crecimiento. La proyección de que 2018 sería el mejor año para la economía global desde el 2007 estaba sustentada en algunas hipótesis, una de ella era que el comercio global mantendría su ritmo de expansión. Esto no podrá ocurrir, si Donald Trump sigue adelante con su plan de imponer aranceles al acero y el aluminio.

La imposición de aranceles de parte de Estados Unidos traerá una reacción del resto del mundo. Veremos un incremento en los aranceles de parte de Europa, China, Japón y los países de la región NAFTA. No sólo se impactará el comercio del acero y el aluminio; en el mapa de las afectaciones estarán productos como el whisky, los jeans, el sorgo y los servicios tecnológicos. La aplicación de mayores aranceles restringirá el comercio y también provocará un hipo inflacionario: los precios finales de algunos productos deberán reflejar la variación de los aranceles.

En breve, Estados Unidos anunciará cómo aplicará las medidas. Por lo pronto, hay nerviosismo. El Secretario de Comercio, Wilbur Ross ha adelantado que no habrá países que tendrán el beneficios de ser exentados, pero el asesor comercial en jefe de Trump, Peter Navarro matiza y explica que podría haber empresas “a salvo”.

¿Veremos una retractación del Capitán Caos?, se pregunta John Cassidy, del New Yorker. Todo indica que no, Donald Trump está invocando una guerra comercial, porque cree que puede ganarla. Lo más absurdo es que está pegando más a sus aliados que al mayor enemigo potencial, China. los aranceles harán más daño a Canadá, Europa y México que al dragón. China es ahora un jugador insignificante en el mercado siderúrgico de Estados Unidos, pero sigue siendo el mayor causante de la sobreproducción mundial de acero.

Lo que viene es incertidumbre, pero no estamos en la oscuridad absoluta: vendrá menor comercio global, menor crecimiento y más inflación. Thank you, Mr Trump.