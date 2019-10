Nadie, ni por asomo, puede poner en duda la inquebrantable lealtad de los militares, soldados y marinos a las instituciones de la República, pero es imposible que sean ajenos a la humana desmoralización ante la incomprensión de los mandos civiles.

Desde palacio se hacen demasiadas referencias a “masacres”, refiriéndose a las acciones de combate a las bandas criminales, en las cuales han muerto muchos delincuentes.

Quizá, para tranquilidad de la República, ya sea hora de que el gobierno federal decida qué es lo que espera de soldados y marinos, que decidan los altos mandos civiles cuál es el rol que contemplan para ellos, que no sea el menosprecio.

Centralizan la procuración de justicia

Aunque pomposamente se presumió en la inauguración del diálogo entre los poderes de la Federación que se trataba de consensuar una reforma judicial que, afirman, tiene carácter urgente, quizá por ser el primer día, hablaron sólo de centralizar hasta el Código Penal.

Quieren centralizar carpetas de investigación, cuando ni siquiera se puede tener una base nacional de datos dactiloscópicos digitalizada. Como sea, los organizadores del diálogo parecen padecer el síndrome de la Güera Rodríguez.

Ya dirán qué esperan del Poder Judicial, para lo cual es válido lo aquí advertido al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar. Prevéngase contra aquellos de los suyos que, imitadores del bíblico Saúl, quieran intercambiar por un plato de lentejas la autonomía de un poder de la Federación.

EU: difícil cerrar la frontera a las armas

Con admirable optimismo, los funcionarios del gobierno de la República participan en reuniones con los funcionarios del gobierno norteamericano para discutir los detalles de la “cooperación binacional” contra el tráfico de armas.

No serán los representantes del gobierno de Washington quienes nos contarán de los compromisos históricos del establishment político norteamericano con los defensores de su Segunda Enmienda Constitucional y el derecho a poseer armas.

Menos nos dirán que romper ese compromiso, a menos de cuatro meses de que inicien las elecciones primarias por la candidatura presidencial, puede costarles muy caro. ¿Qué necesidad hay de destruir nuestras ilusiones?.

NOTAS EN REMOLINO

Ayer sostuvo el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que la investigación de los sucesos en Culiacán será a fondo, que no será un hecho impune. Mmmm... Ya dejó claro el diputado morenista Pablo Gómez que ya estaba agendada la comparecencia del titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, para el miércoles de la próxima semana, y no ve razón para adelantarla... Sin conjeturas. El dirigente de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, dejará la central obrera por razones de salud. Ya se convocó a los dirigentes de los sindicatos para elegir al relevo... Un abuso retórico del senador “morenista” Germán Martínez compara a los críticos del actual gobierno con los críticos de Francisco I. Madero. Un despropósito extrapolar etapas de la historia. Indigno recurso de un hombre tan inteligente... Por lo visto las tribus de Morena no creen en nada ni en nadie, salvo en sus propios intereses, pues, cuando el coordinador de los diputados de ese partido, Mario Delgado, era el siguiente en la fila para entrar al sitio donde se elegirían delegados, se canceló la asamblea... La titular de Energía, Rocío Nahle, y el director de la CFE, Manuel Bartlett, recorrieron ayer las instalaciones de la planta nuclear de energía eléctrica en Laguna Verde...