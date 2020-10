Muchas personas en México y en todo el mundo viven del crédito, endeudadas y trabajando para pagarle a los bancos (o a sus otros acreedores). El fenómeno es muy fuerte y afecta tanto a países pobres como a los más ricos.

Tomemos como ejemplo a Estados Unidos que, se supone, es un país poderoso en donde la gente gana lo suficiente para tener un nivel de vida adecuado. En ese país, 80% de los ciudadanos tiene deudas y cada uno debe, en promedio, 38,000 dólares sin contar la hipoteca (pero tomando en cuenta préstamos estudiantiles). El uso del crédito se ha convertido, lamentablemente, en una forma de vida. Tanto, que 13% de la gente en dicho país piensa que nunca podrá estar libre de deudas.

En nuestro país la realidad es muy distinta, porque somos una población mucho más diversa y la mayoría tiene enormes carencias. De hecho, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, 32% de la población no tiene acceso a productos financieros formales. Esto no significa que no tengan deudas: 34% de la gente recurre a mecanismos informales como familiares, amigos o casas de empeño y otros mecanismos informales. Esto supera a 31% de la población que tiene al menos un crédito en el sector formal.

El hecho es que el crédito parece que se ha establecido en nuestra cultura como algo normal: una forma de vida. De hecho, hay personas que piensan que es imposible estrenar un automóvil sin pedir un crédito. Nada más lejos de la realidad y para muestra basta un botón: los últimos tres carros que he comprado los he pagado de contado. El secreto está en tener paciencia y en aprender a pagarnos a nosotros mismos, no a los acreedores.

Tenemos que cambiar el paradigma y entender que vivir debiéndolo todo no es normal. Lo he mencionado muchas veces: el crédito al consumo nos encadena y nos tiene mirando al pasado y no hacia el futuro. Porque parte del dinero que ganamos hoy, lo tenemos comprometido en pagar lo que ya compramos antes. Eso nos quita dinero disponible para otras cosas, por ejemplo, para ahorrar, invertir e ir construyendo un patrimonio. Tenemos que entenderlo y cambiar así nuestra forma de pensar.

¿Por qué las personas permanecen endeudadas? A continuación algunas razones:

1. Piensan que no ganan lo suficiente para vivir. Muchas personas me lo han dicho así de claro: tengo que pedir prestado porque no me alcanza. El problema es que si en verdad no alcanza para vivir, entonces tampoco para pagar las deudas. La realidad es que lo que uno gana muchas veces no es el problema, sino la creencia de que las deudas sirven para salir de un apuro cuando en realidad nos meten más en él. Por eso es tan importante saber administrar nuestro dinero.

Si la falta de dinero es el problema, no se necesita del crédito para salir adelante. Uno siempre puede obtener ingresos extras haciendo otro tipo de trabajos, como por ejemplo repartir comida a domicilio a través de las distintas aplicaciones que existen, entre muchas otras cosas.

2. No están dispuestas a hacer sacrificios. Hace poco mi familia me criticó porque cancelé mi servicio de televisión vía satélite. La realidad es que pasaban semanas sin prender el decodificador, porque cuando veo algo, suelo hacerlo a través de un servicio de streaming que además es mucho más barato. Son pequeños cambios en el estilo de vida que muchas personas no están dispuestas a hacer, particularmente cuando están endeudadas y necesitan recortar gastos para pagar lo más rápido posible esos créditos.

En la segunda parte hablaremos de otras razones por las cuales la gente permanece endeudada.

contacto@planeatusfinanzas.com