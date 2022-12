Otro annus horribilis para la Fed

En los últimos dos años, la Reserva Federal de Estados Unidos se ha equivocado repetidamente en su análisis, formulación de políticas, comunicaciones y gobernanza. Para restaurar su efectividad y reducir su vulnerabilidad a la interferencia externa indebida, los funcionarios de la Fed deben comenzar a corregir los errores del pasado en el nuevo año.

CAMBRIDGE – En el 40 aniversario de su ascensión al trono, la reina Isabel II comentó que “1992 no es un año en el que miraré hacia atrás con absoluto placer. En palabras de uno de mis corresponsales más simpatizantes, ha resultado ser un annus horribilis”. El ahora famoso discurso de la difunta monarca siguió a un año de acontecimientos incómodos para la Corona, incluido un incendio en el Palacio de Windsor, el fin de los matrimonios de dos de sus hijos (con una tercera separación real que se hará pública el mes siguiente) y varias filtraciones.

El reconocimiento admirablemente abierto y honesto de la reina de estas dificultades ayudó a solidificar otras tres décadas de enorme respeto nacional y mundial por la monarquía. A medida que nos acercamos a un nuevo año, la Reserva Federal de Estados Unidos, que busca dejar atrás su propio segundo annus horribilis consecutivo, haría bien en seguir su ejemplo.

Esa es la mejor oportunidad que tiene la Fed para recuperar la credibilidad de la política, restaurar su reputación y reducir su vulnerabilidad a la interferencia política indebida, todo lo cual será fundamental para su eficacia y, por lo tanto, para el bienestar económico en general.

En los últimos dos años se ha demostrado que la Reserva Federal está terriblemente equivocada en su evaluación de la inflación. Sus pronósticos han estado tan lejos de la realidad que algunos exfuncionarios de la Fed los han desestimado pública y repetidamente, un hecho muy inusual.

Como consecuencia, los formuladores de políticas desperdiciaron la oportunidad de actuar de manera oportuna para contener los incrementos de precios que desde entonces han erosionado el poder adquisitivo de todos, afectando particularmente a los segmentos más vulnerables de la sociedad.

Peor aún, incluso después de reconocer su error, en noviembre de 2021, la Fed volvió a equivocarse al no reaccionar con la suficiente rapidez. No fue hasta marzo de 2022 que dejó de inyectar liquidez a una economía cada vez más inflacionaria, y su primera subida de tipos ese mes fue de unos tímidos 25 puntos básicos.

Los economistas y los mercados están cada vez más preocupados de que estos errores compuestos hayan preparado el escenario para otro error más. Debido a que el banco central más poderoso del mundo se ha visto obligado a entrar en el ciclo de aumento de ritmo más acelerado y acelerado en décadas, y en un momento en que la economía ya se está desacelerando, existe una creciente preocupación de que lleve a la economía de Estados Unidos a una situación innecesaria: recesión.

El pobre desempeño de la Fed tampoco se ha limitado a su análisis y formulación de políticas. Su comunicación también ha dejado mucho que desear. En más de una ocasión en los últimos dos años, la Fed hizo comentarios improvisados bastante desacertados, como cuando sugirió en julio que su tasa de política ya estaba en un nivel neutral. Pronto se demostró que ese comentario era completamente ingenuo y, comprensiblemente, generó críticas generalizadas, incluso del exsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, Lawrence H. Summers, quien lo calificó de “analíticamente indefendible” e indicativo de la persistencia de las “ilusiones”.

En sus últimas proyecciones y la conferencia de prensa final del año, la Fed hizo todo lo posible para señalar a los mercados que su tasa de política probablemente se ubicaría en 5.1% a fines de 2023. Esta guía prospectiva fue respaldada por 17 de 19 funcionarios de la Fed, sin embargo, los mercados aún no lo valoraron. En cambio, los mercados de futuros apuntan a una tasa de política del 4.4%, anticipando también que la Fed se verá obligada a recortar las tasas en el transcurso del próximo año, a pesar de todo lo que ha dicho en sentido contrario.

Luego estaban todos los deslices éticos. En los últimos dos años, tres altos funcionarios de la Fed renunciaron luego de informes de que se habían involucrado en prácticas cuestionables de negociación de acciones durante la pandemia, cuando las políticas de la Fed estaban impulsando enormemente las valoraciones. Después, un cuarto funcionario reconoció que había violado las reglas comerciales y los requisitos de informes, y un quinto funcionario llamó la atención al aceptar hablar en un evento extraoficial solo por invitación organizado por un gran banco.

Todos estos acontecimientos plantean preocupaciones obvias sobre la eficacia, la posición y la reputación de una institución que desempeña, y debe desempeñar, un papel absolutamente crítico tanto en la economía estadounidense como en el sistema monetario internacional. No solo debilitan su autoridad, socavan el impacto de sus pronósticos y erosionan la eficacia de su guía de avance, sino que también podrían hacerlo vulnerable a la interferencia externa. Eso podría amenazar aún más la autonomía operativa que la Fed necesita para cumplir con su mandato.

De cara al futuro, es poco probable que la Fed haya hecho lo suficiente para compensar sus errores anteriores sobre la inflación. Si bien la inflación se está moderando y seguirá haciéndolo, esto se producirá a costa de un daño indebido a los medios de subsistencia. Y, habiendo permitido que la inflación se incruste en la estructura de la economía, aún existe el riesgo, más adelante en 2023, de que se mantenga a una tasa por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal.

Si eso sucediera, la Fed tendrá que elegir entre opciones políticas igualmente incómodas, todas las cuales serán aún más dolorosas para la sociedad si Estados Unidos cae en recesión.

Para enfrentar tales desafíos, la Fed deberá superar los fracasos de 2021-22. Su tarea ahora tiene un componente externo crítico, así como uno interno igualmente importante. Es por eso que esta institución vital debe tomar una página del notable libro de jugadas de 30 años de la difunta reina.

El autor

Presidente del Queens’ College de la Universidad de Cambridge, es profesor de la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania y autor de The Only Game in Town: Central Banks, Instability, and Avoiding the Next Collapse.

Copyright: Project Syndicate, 1995 - 2022

www.projectsyndicate.org