Según analistas hay 50% de posibilidades de una mala salida.

L as probabilidades de que el Reino Unido salga sin un acuerdo amistoso de la Unión Europea (UE) el próximo 31 de octubre siguen subiendo, según comentaristas políticos y analistas financieros.

Si Boris Johnson es elegido como nuevo líder conservador y primer ministro en sustitución de Theresa May el próximo 23 de julio, comenzarán dos meses frenéticos en los que el nuevo inquilino de Downing Street intentará renegociar el pacto del Brexit sellado por su antecesora.

En caso de no lograr concesiones en Bruselas, Johnson amenaza con abandonar la UE sin acuerdo.

Los analistas de Bank of America dicen en un informe que las opciones de este Brexit caótico son ya casi de 50 por ciento. Y dan 11 razones para ello.

1. El Brexit, tal y como fue “vendido”, no puede ser implementado. Mantener todas las ventajas de estar en la UE (como el acceso libre al mercado común) a la vez que se corta la inmigración europea no es aceptable en Bruselas. A su vez, el Brexit que podría ser ejecutado, no puede ser “vendido” (caso del pacto de May).

2. Boris Johnson y su rival Jeremy Hunt en la carrera sucesoria han mostrado duras exigencias en la renegociación, como sacar la salvaguarda irlandesa del acuerdo de salida.

3. Las bases del Partido Conservador son muy euroescépticas. Prefieren salir sin acuerdo, aunque sea con costes económicos y arriesgando una secesión de Escocia, a seguir en la Unión Europea.

4. El Partido del Brexit de Nigel Farage presiona a los conservadores, al poder quitarles votos con su mensaje drástico anti-UE.

5. La UE insiste en que no renegociará el pacto de salida.

6. No hay tiempo suficiente antes del 31 de octubre para buscar un compromiso.

7. El Parlamento británico ha rechazado tres veces el acuerdo de salida, y seguirá sin pasarlo sin modificaciones relevantes.

8. El Parlamento tampoco revocará la notificación de activación del artículo 50 del Tratado Europeo que puso en marcha el Brexit.

9. Hay poca presión económica o de los mercados para evitar un Brexit sin acuerdo. La economía ha perdido 2.5 puntos de PIB desde el referéndum, estima Bank of America, pero sin entrar en recesión y el paro sigue en mínimos. La libra ha bajado pero sin llegar a generar un fuerte disparo de la inflación.

10. No hay precedentes históricos que sirvan como aviso de los riesgos de una salida caótica.

11. El cansancio del Brexit. Mucha gente en el Reino Unido desea acabar con el debate cuanto antes.

El mismo informe da otras 10 razones por las que al final no habrá salida caótica. La principal es que el Parlamento se opone a ello y antes preferiría forzar una prórroga. En este caso, si Westminster choca con Boris, el Reino Unido podría ir a unas elecciones anticipadas para resolver el bloqueo.

*Corresponsal de Expansión en Londres y colaborador en Expansión, respectivamente.