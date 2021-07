Al abrir el proceso de sucesión con lista de aspirantes, de alguna manera el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue como desplegar sus cartas a la sociedad mexicana, siempre entusiasta de las cábalas.

En ninguna de las dos ocasiones que el Presidente nombró sus cartas, incluyó el nombre de Ricardo Monreal, coordinador de los senadores morenistas, sólo mencionó a “los coordinadores parlamentarios”.

Monreal, sabe que hay muy diferentes circunstancias a cuando ganó Claudia Sheinbaum la candidatura a jefa de gobierno de CDMX, intentará con su lealtad y expertise ser el comodín en este juego de cartas de la sucesión.

Carrera de resistencia contra el crimen

De acuerdo con el Gobierno de la República “si no conseguimos reducir la violencia en el país, no vamos a acreditar históricamente a nuestro gobierno. Es nuestro desafío político”.

Ha sido ratificado el rechazo a la mano dura, porque “la paz es fruto de la justicia, es un enfoque completamente nuevo”, lo cual es cierto, pero la creciente violencia en varias regiones del país amenaza al legado que se intenta construir.

Lo amenazan los “arreglos” con ediles electos en varios Estados, según el obispo de Chilpancingo; lo amenazan quejas como las del senador Germán Martínez que ve “como se pudre Michoacán”, y los pueblos agobiados, los “olvidados hasta de Dios”.

La retórica no vence a una dictadura

De acuerdo con quienes exigen no reprimir manifestantes al gobierno de Cuba, pero no con alentar a los cubanos a lanzarse a reclamar su libertad sin contar con apoyos concretos, con respaldo más práctico que “retórica libertaria”.

En 1956, circunstanciales errores del gobierno comunista de Hungría provocaron un levantamiento armado en Budapest, alentados por las proclamas de Radio Free Europe financiada por Estados Unidos y otras naciones de Occidente.

Sólo hubo proclamas. Los rusos mataron a 2,500 patriotas húngaros y fusilaron a los jefes civiles y militares de Hungría. Nunca llegó el apoyo. Hoy, sin respaldo ni auxilio prácticos, es inmoral incitar a los cubanos a luchar con piedra y palos. La dictadura castrista la edificaron sobre cadáveres cubanos. ¿Por qué no reprimirían?

NOTAS EN REMOLINO

Contrasta el mensaje de Alicia Bárcenas de la CEPAL, con el de Arturo Herrera quien ya habla de días posCovid, mientras Bárcenas augura una década perdida para Latinoamérica… Quien esto escribe no sabe si la señora Rosario Robles es culpable o no de los delitos de que le acusan; si sabemos que la encarcelaron con una triquiñuela y con trampas la mantendrán encarcelada. Está claro que la señora Robles se niega a declarar lo que quiera la FGR. Resultó más valerosa que Emilio Lozoya y otros que sabemos… Estaba escrito. A uno puede no gustarle el estilo del coordinador de los diputados morenistas Ignacio Mier, por abusivo de la mayoría, pero hizo méritos como para que Palacio aprobara su ratificación al frente de la bancada… En Bélgica y los Países Bajos están agobiados por los cárteles del crimen organizado. Ayer asesinaron al salir de una televisora a prominente reportero de investigación, especializado en temas criminales. Denunció alguna vez que era tanto el dinero de drogas que amenazaba con tener influencia política ¿Mal de muchos?…