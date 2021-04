A pesar del impacto del Covid-19 en la economía, Moody´s confirmó la calificación de fortaleza financiera de la aseguradora de créditos Atradius, al mantenerlo en A2.

También le revisó la perspectiva de negativa a estable de esta firma y de dos aseguradoras más, lo que refleja el moderado impacto de la crisis del coronavirus en la industria aseguradora de créditos hasta el momento.

Para Moody´s esta calificación para Atradius también refleja las acciones que tomó la firma para mejorar el perfil de riesgo y aumentar la resiliencia ante un posible aumento de reclamaciones en los siguientes 12 a 18 meses.

Gruma, la mayor productora de harina de maíz del mundo, obtuvo un crédito de 200 millones de dólares que usará principalmente para refinanciar sus pasivos.

El préstamo fue otorgado por The Bank of Nova Scotia y Bank of America México con un plazo de cinco años, con una tasa igual a la London Interbank Offered Rate (Libor) más un punto porcentual, reveló la compañía en un comunicado.

“Este refinanciamiento permite a Gruma mejorar las condiciones de costo de su deuda, así como su perfil de vencimientos”, añadió.

La deuda neta de Gruma fue de 1,176 millones de dólares al cierre de diciembre del año pasado.

En 2020 reportó ventas netas de aproximadamente 4,600 millones de dólares, de las cuales el 76% provinieron de las operaciones fuera de México.

Gruma opera principalmente en Estados Unidos, México, Centroamérica, Europa, Asia y Oceanía y cuenta con 73 plantas.

Después de que Banco Santander España anunció que comprará todas las acciones que no posee de su filial en México Banco Santander México, que dirige Héctor Grisi, resulta que acaba de presentar la solicitud formal en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para celebrar precisamente la que sería la Oferta Pública de Adquisición (OPA).

Dicha oferta la hará en efectivo para comprar el 8.3% de Banco Santander México y con ello proceder a su desliste de la BMV.

El 26 de marzo, el banco español anunció sus planes para tener el 100% de las acciones de Banco Santander México, con lo cual estaría en posibilidades de dar de baja a la emisora en la BMV. Desde entonces las acciones de Banco Santander México han subido 16.21% a 22.44 pesos por unidad, desde los 19.31 a los que cotizaba antes del dar a conocer el anuncio.

En el anuncio inicial Banco Santander España ofreció pagar a los accionistas minoritarios 24 pesos por cada acción que posean actualmente. El grupo español, actualmente es propietario del 91.7% de Santander México, desembolsará en efectivo 550 millones de euros para hacerse de su subsidiaria.

Amazon.com se disculpó con un legislador estadounidense y admitió que se había anotado un autogol con su desmentido inicial a las afirmaciones de que algunos de sus repartidores a veces se veían obligados a orinar en botellas durante sus recorridos de entrega.

"Sabemos que los conductores pueden tener problemas para encontrar baños por el tráfico o a las rutas rurales, y este ha sido el caso durante la pandemia cuando muchos baños públicos han estado cerrados", dijo la compañía en una entrada de blog.

El reconocimiento se produjo una semana después de que el representante demócrata Mark Pocan criticó las condiciones de trabajo en Amazon con un tuit en el que dijo que: "Pagar a los trabajadores 15 dólares por hora no te convierte en un 'lugar de trabajo progresista' cuando rompes los sindicatos y haces que los trabajadores orinen en botellas de agua".

Amazon inicialmente emitió un desmentido con un tuit: "No te crees realmente lo de orinar en botellas, ¿verdad? Si eso fuera cierto, nadie trabajaría para nosotros". Luego se retractó.

La disculpa llega en un momento en el que los trabajadores de un centro de distribución de Alabama están a la espera de un recuento de votos que podría dar lugar a la primera organización sindical en el minorista online en Estados Unidos.