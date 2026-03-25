Gasolina y diesel al alza; alarma en Palacio

La gasolina y el diesel comenzaron a dispararse en México y de inmediato se encendió la luz de alarma en el gobierno.

La presidenta Claudia Sheinbaum, preocupada por el alza en los precios de la gasolina y el diesel, que en algunos lugares del país llegó a casi 30 pesos por litro –a pesar de los apoyos fiscales–, convocó a una reunión, entre representantes de su gobierno, del sector energético, y los empresarios gasolineros.

Durante su conferencia mañanera de este 24 de marzo (2026) la Jefa del Ejecutivo manifestó su preocupación por la oleada alcista en los precios de los energéticos, en el mercado local.

Además adelantó una premisa: la volatilidad de los precios internacionales del petróleo no es una causa, ya que se activaron los estímulos fiscales.

La luz roja de alerta en Palacio Nacional, se registra a unos cuantos días de que desde el propio gobierno se venía escuchando que la elevación del precio internacional del petróleo no afectaría a México.

Afirmaban que el gobierno cuenta con un esquema, de aplicación o no, del Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS), con el que se protege de las variaciones internacionales del precio del energético, al consumidor final en el país.

Sin embargo, en el inicio de la cuarta semana del conflicto en Medio Oriente, en el que EU e Israel están en guerra con Irán, que ha provocado el alza en los precios de los energéticos, los dichos oficiales parecen rebasados por la realidad.

¡Los precios de los combustibles sí están aumentando! Y eso implica que hay un potencial riesgo de aumento en el índice inflacionario.

En días previos, el propio gobierno decidió aplicar el estímulo o subsidio al diesel, el combustible que más utiliza el principal brazo de la logística nacional: el transporte de carga.

A pesar de la aplicación del subsidio a la gasolina magna y al diesel, el precio de la gasolina premium o de alto octanaje y el diesel están registrando aumentos importantes.

¿Oleada especulativa?

¿Qué está pasando?. ¿Se trata de una oleada especulativa?; ¿Se trata de una acción confabulada de los empresarios que expenden gasolina?

La convocatoria para reunir a las autoridades del sector energético gubernamental y los empresarios gasolineros, parece implicar que el dedo acusatorio podría enderezarse sobre éstos últimos.

Sin embargo, todo indica que el alza en el precio de gasolina premium y diesel responde a presiones de mercado.

Es decir, se explica, en función de los costos logísticos, precio de referencia internacional y/o tipo de cambio, que están impactando al alza el costo base en terminales de reparto y distribución, que incluye: el costo del crudo, la refinación, logística, internación (para el caso de las importaciones), manejo en terminales, costos financieros y ajustes de mercado.

Empresarios gasolineros, perdedores

De acuerdo con un análisis del experto Ramses Pech, los empresarios gasolineros son quienes están registrando pérdidas.

Por la venta de gasolina regular pierden entre 20 y 40 centavos; por la gasolina Premium, pierden entre 80 centavos y 1.20 pesos; por el diesel entre 1.20 y 1.40 pesos.

El cálculo se basa en los valores registrados del 28 de febrero al 20 de marzo.

Los empresarios gasolineros tienen que sacrificar precio por el incremento en el precio en las terminales de Pemex y privados.

Pemex es quien está teniendo más ingresos por el incremento del valor de venta a comercializadores, distribuidores y gasolineras, señala Pech.

En consecuencia, en virtud del estímulo del IEPS, el precio al consumidor se mantiene casi estable para la gasolina magna, pero el aumento en el precio en terminales, revela una presión de mercado: costos o precios internacionales.

Esto se observa en el saldo en el precio en terminales de 11.5 a 13.1 pesos.

El precio en terminales de distribución y repartos es el que mayor variación al alza ha registrado entre los distintos componentes del precio final del combustible: indicador de ganancia; IVA y IEPS.

Hasta ahora, la Onexpo, la organización de empresarios gasolineros más grande e importante de México, encabezada por Enrique Félix Robelo, se ha mantenido en un perfil bajo.

Su posicionamiento público ha sido de respaldo y cumplimiento del acuerdo de precio tope y apoyo a los estímulos fiscales.

Ojalá que la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar; el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante Ruiz, y el resto de los funcionarios que se reunirán con los empresarios gasolineros, se hagan del diagnóstico más certero, para encontrar una solución que al final no lleve, por error o por comodidad, a castigar a quienes también están siendo víctimas de las circunstancias, los empresarios gasolineros. Veremos.