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Política

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La aprobación de los gobernadores entre la ciudadanía repuntó en febrero

Veinte mandatarios se ubicaron en la parte alta del ránking de encuesta Mitofsky, aunque varios tuvieron menor aprobación que el mes previo.

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Gráfico EE

Arturo Rojas

La aprobación promedio ciudadana de los gobernadores en México registró un incremento general al pasar de 49.8% en enero a 49.9% en febrero pasado , de acuerdo con el más reciente ranking de la consultora Mitofsky.

El estudio, elaborado para El Economista, mostró que, pese a ajustes mensuales, la mayoría de los ejecutivos estatales mantiene niveles favorables de aprobación. De los 32 mandatarios evaluados, 20 se ubican en el rango de aprobación alta, encabezados por: Mara Lezama (59.0%), Mauricio Kuri (57.7%), Tere Jiménez (57.2%).

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Mientras que 10 gobernadores registraron aprobación media, entre ellos: Samuel García (44.4%), Salomón Jara (41.0%) y Rocío Nahle (40.8%).

Por otro lado, el porcentaje más bajo de aprobación fue para Layda Sansores (39.1%) y David Monreal (36.9%), respectivamente.

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El levantamiento señaló que 13 gobernadores registraron una disminución en su aval ciudadano respecto a enero de 2026, lo que refleja una dinámica volátil en la percepción pública.

Nota metodológica: Encuesta realizada a 57,500 mexicanos mayores de 18 años con dispositivos móviles inteligentes con acceso a Internet.

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Arturo Rojas

Reportero y licienciado en Ciencias de la Comunicación

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