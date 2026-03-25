La aprobación de los gobernadores entre la ciudadanía repuntó en febrero

La aprobación promedio ciudadana de los gobernadores en México registró un incremento general al pasar de 49.8% en enero a 49.9% en febrero pasado , de acuerdo con el más reciente ranking de la consultora Mitofsky.

El estudio, elaborado para El Economista, mostró que, pese a ajustes mensuales, la mayoría de los ejecutivos estatales mantiene niveles favorables de aprobación. De los 32 mandatarios evaluados, 20 se ubican en el rango de aprobación alta, encabezados por: Mara Lezama (59.0%), Mauricio Kuri (57.7%), Tere Jiménez (57.2%).

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Mientras que 10 gobernadores registraron aprobación media, entre ellos: Samuel García (44.4%), Salomón Jara (41.0%) y Rocío Nahle (40.8%).

Por otro lado, el porcentaje más bajo de aprobación fue para Layda Sansores (39.1%) y David Monreal (36.9%), respectivamente.

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El levantamiento señaló que 13 gobernadores registraron una disminución en su aval ciudadano respecto a enero de 2026, lo que refleja una dinámica volátil en la percepción pública.

Nota metodológica: Encuesta realizada a 57,500 mexicanos mayores de 18 años con dispositivos móviles inteligentes con acceso a Internet.