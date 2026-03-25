Gami y Recsa, entre los interesados en construir Morebús michoacano

Fonadin e infraestructura de transporte. Gami Ingeniería e Instalaciones, Regiomontana de Construcciones y Servicios (Recsa), Asociados Constructores URVIC, Construcciones Loro’s y FT Construcciones y Proyectos son algunas de las firmas que participan en los tres procesos de licitación relacionados con la construcción de la primera etapa del Morebús (sistema integrado de transporte en la zona metropolitana de Morelia, Michoacán), que implicará una inversión total de 2,900 millones de pesos.

Los fallos de los concursos que están a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad local (e implicarán un máximo de 1,932.5 millones de pesos, de acuerdo con las ofertas presentadas) se darán a conocer el próximo seis de abril.

Por lo pronto, el origen de los recursos para realizar los trabajos de construcción referidos en una longitud de 13 km por sentido (que incluye proyecto ejecutivo, estaciones, puentes, cruces de infraestructura urbana, entre otras actividades) es el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), a través del Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo, de acuerdo con la plataforma Proyectos México.