Discurso de odio en el spot de Morena

El fin de semana pasado, se comenzó a pautar el spot de televisión de Morena registrado ante el INE con el folio RV00155-26, bajo el título “CONTRASTE”, al que se puede acceder en el Portal de Promocionales de Radio y Televisión de dicha autoridad. El spot comienza con una serie de imágenes de personas críticas del oficialismo como Samuel García, Alejandro Moreno, Lilly Téllez, Ricardo Salinas Pliego y hasta el logotipo de Fox News. Mientras se transmiten estas imágenes en filtros de color a blanco y negro, la voz de Luisa María Alcalde asegura que “siempre han existido los que quieren que tú pierdas derechos para que ellos ganen privilegios, los que con frivolidad repiten una y otra vez que el pobre es pobre porque quiere, los que quieren guerra y entregarían la patria sin pensarlo”. El spot llama la atención por los motivos que a continuación abordaré.

Si bien es normal que los spots electorales contengan críticas a la oposición política, en la práctica estos señalamientos no suelen ser ataques personales y arbitrarios, sino que se plantean como cuestionamientos a los partidos como instituciones, haciendo notar fallas en sus gestiones, como deficiencias en servicios públicos o promesas no cumplidas al electorado. La crítica pretende ser fáctica e impersonal. Por el contrario, en este spot los señalamientos de Alcalde son ataques abiertos y subjetivos, que no sólo se dirigen a los individuos de manera personal, al transmitir sus imágenes, sino que expresamente incitan al pueblo a rechazarlos, acusándolos de una intención expresa de quitar derechos a la sociedad a costa de adquirir privilegios, de buscar la guerra e intentar vender a la patria, lo que sea que eso signifique.

El desafortunado guion, en mi opinión, configura el llamado discurso de odio, tal como lo definió la Primera Sala de la SCJN (tesis 2021225), pues promueve el odio y la discriminación en contra de un grupo de personas, que comparten en común la postura crítica al Gobierno de Morena. El tono socarrón y autoritario de Alcalde no solamente refuerza el objetivo expreso de incitar al rechazo popular, sino que además representa un cambio en la comunicación tradicional de Morena, que generalmente se planteaba con un tono de falso progresismo, simulando el incuestionable bienestar del pueblo, y ahora se convierte en un discurso de odio que delata su preocupación por cambios en la opinión pública.

Por otra parte, el spot también ha llamado la atención al incluir entre los acusados a figuras que no son parte de la oposición política formal. Por un lado, la referencia a Fox News y el uso de su logotipo son notorios y parecen voluntarios, pues mientras el partido sí tuvo el cuidado de ocultar el rostro o los ojos de terceros a quienes no quería afectar, mantuvo deliberadamente el logotipo de dicho medio, en primer plano, mientras se lee debajo de éste el subtítulo “Los que quieren guerra y entregarían la patria sin pensarlo”.

Por lo que hace a Salinas Pliego, la inclusión de su imagen en el mejor de los casos es apresurada, pues éste no ha anunciado formalmente una candidatura, por lo que se trata de ataques abiertos a un particular. Cabe mencionar que el empresario había denunciado ya el uso de sus imágenes en un spot similar de Morena (“POR EL BIEN”, con folio RV00092-26), pero el INE resolvió que su reclamo no era procedente pues cuando se incluyó la leyenda “Hay quienes ven a México como un botín que pueden entregar”, no se estaba presentando información, sino opinión, por lo que no se requería comprobar su veracidad.

El verdadero “contraste” que se observa en este spot es la contradicción en la que ha caído Morena, un partido que se queja una y otra vez de la desinformación en los medios críticos, que intenta constantemente obligarlos a distinguir la opinión de la información, y que se vale de la violencia política de género con tal de detener la narrativa pública que le perjudica, ahora justifica su discurso de odio como una opinión.