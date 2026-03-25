Repsol triplicará su producción de petróleo en Venezuela

El grupo energético español Repsol tiene previsto triplicar su producción de crudo en Venezuela a 150,000 barriles diarios en los próximos dos años, dijo el martes Francisco Gea, director general ejecutivo de exploración y producción de la empresa, al margen de la conferencia energética CERAWeek celebrada en Houston.

El plan de incrementar su producción en Venezuela ya había sido adelantado por el director ejecutivo de la petrolera, Josu Jon Imaz, a los inversores en una llamada en febrero pasado. “Vemos ahora que podríamos incrementar la producción bruta de petróleo en Venezuela en más del 50% en los próximos 12 meses”.

“Tenemos la ambición y vemos amplio margen para triplicar la producción en tres años”. Repsol recibió en febrero la autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos para participar en el sector petrolero de Venezuela junto a BP, Chevron, Eni y Shell.

“Ahora nos estamos preparando para reanudar nuestras operaciones de manera directa en el país”, dijo Imaz, y agregó que Repsol estaba abierta a explorar nuevas oportunidades en el petróleo y el gas venezolano. Repsol produjo 71,300 barriles equivalentes de petróleo en Venezuela el año pasado, frente a los 67,000 barriles del año anterior, según sus últimos resultados. Esto incluye la producción de gas natural, que Repsol pretende aumentar un 10% este año.

Además, el pasado 12 de marzo la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó un convenio con Repsol y con la Italiana Eni para ampliar un proyecto gasífero en el que ambas empresas participan desde 2009.

El acuerdo será amparado por la reforma petrolera que Delcy Rodríguez impulsó bajo presión de Estados Unidos después de la caída de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense el 3 de enero.

La reforma abre las puertas al capital privado y reduce el control oficial de la industria desde su estatización en 1976, y que fue ampliado bajo el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez.

El acuerdo con Repsol y Eni "no solamente garantiza el abastecimiento de gas a nuestro país para el desarrollo nacional, para el consumo doméstico, sino que también va a permitir ampliación para la exportación", explicó Rodríguez sin mencionar detalles de producción o inversión.

"Cuenten con Venezuela para seguir abundando en proyectos futuros y que se traduzcan en beneficios compartidos para nuestros países", agregó la mandataria desde Caracas en un acto transmitido por la televisora estatal. El convenio será ejecutado por la empresa Cardón IV, con participación de Repsol, Eni y la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). (con información de Diario Financiero y agencias)